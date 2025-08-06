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    愛無距「梨」第12年 台中郵局推廣農特產做公益

    台中郵局與台灣郵政協會「情滿人間─愛無距『梨』」今年進入第12年，每銷售1盒捐10元做公益。（台中郵局提供）

    台中郵局與台灣郵政協會「情滿人間─愛無距『梨』」今年進入第12年，每銷售1盒捐10元做公益。（台中郵局提供）

    2025/08/06 20:15

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中郵局與財團法人台灣郵政協會協助在地農民行銷農特產品，每銷售1盒水梨禮盒，即捐款10元做公益活動，已邁入第12年；今年持續與東勢區農會、新社區農會及東勢、卓蘭地區果農合作推出「情滿人間─愛無距『梨』」活動，即起至10月15日止，透過「i郵購」網購平台訂購及郵局快捷服務，將最新鮮水梨配送到全台消費者手上。

    台中郵局每銷售1盒水梨禮盒，即捐款10元做公益，11年來已累計捐贈116萬4310元予台中育嬰院。

    台中郵局表示，藉由i郵購協助農民推廣，去年度水梨禮盒共銷售1萬盒，除銷售「新興梨」外，香甜多汁的「甘露梨」亦受民眾好評。

    「甘露梨」是台灣農民歷經20多年研發成功的高接梨品種，特色是果實碩大、口感綿密細緻，且帶有淡淡清甜的蔗香味，相較甜脆的新興梨，是不同的清爽口感。

    台中郵局說，無論是甜脆的新興梨，或清甜的甘露梨，民眾均可透過「i郵購」網站訂購，享受快捷宅配到府服務，亦可透過「i郵箱」24小時不打烊自行取件服務，即時嚐鮮，送禮自用兩相宜。

    藉由i郵購協助農民推廣，去年度水梨禮盒共銷售1萬盒，除銷售「新興梨」外，香甜多汁的「甘露梨」亦受民眾好評。（台中郵局提供）

    藉由i郵購協助農民推廣，去年度水梨禮盒共銷售1萬盒，除銷售「新興梨」外，香甜多汁的「甘露梨」亦受民眾好評。（台中郵局提供）

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