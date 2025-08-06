盧秀燕澳洲取經美術館 盼台中綠美圖成亞洲新亮點

台中市長盧秀燕出訪澳洲首個行程，拜訪「新南威爾斯美術館」取經。（市府提供）

2025/08/06 20:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕5日率團出訪澳洲，今午抵達雪梨後，首個行程參訪「新南威爾斯美術館」。盧秀燕指出，該館擴建新館與台中將在年底開幕的「台中綠美圖」，同樣由普立茲克建築獎得主「SANAA建築事務所」操刀設計，此行取經場館管理及行銷，盼台中綠美圖也能成為世界級重要的藝文場館、亞洲新亮點，進一步提升城市知名度。

新南威爾斯美術館首席主持人Sebastian Conti接待盧秀燕一行，因台中綠美圖年底即將開幕，盧秀燕與館方交流場館營運經驗，文化局指出，該館長期致力於國際重要藝術作品展出，專案總監Sally Webster也將應邀出席台中市立美術館年底舉辦的「交會之所─打造共融的文化場域」開館國際論壇，分享新南威爾斯美術館如何透過「雪梨現代計畫」，將建築、景觀、展覽與公共活動有機整合，深化美術館與城市的互動關係，讓文化藝術真正走入民眾生活。

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此外，市府團隊此行盼與新南威爾斯美術館及雪梨多個重要文化藝術機構建立連結網絡，加強未來合作，包括共同策劃以當代議題為核心的展覽交流等；盼透過與國際文化機構的連結，推動台中文化藝術接軌國際，並將台中的多元文化成果推向世界舞台。

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