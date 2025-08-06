嘉義災後復原加速啟動 住宅修繕補助比照台南標準

指揮官陳金德說明住宅修繕補助資訊。（嘉義縣政府提供）

2025/08/06 19:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天下午在嘉義縣舉辦「114年7月颱風豪雨雲嘉南災後復原前進指揮所第四次工作會議（雲嘉地區）」，行政院政務委員暨指揮官陳金德與嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘宣布，嘉義地區各項住宅修繕與拆除措施，將全面比照台南市標準辦理，中央與地方協力加速重建，協助災民早日復原家園。

嘉義縣政府施行「嘉義縣政府丹娜絲風災住屋毀損慰助金實施計畫」，受損面積20平方公尺以下慰助5千元、20至100平方公尺以下5萬元、100平方公尺以上10萬元，已劃分鄉鎮責任區，縣府每日追蹤公所審查進度。

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災後廢棄物部分，針對太陽能光電板，縣府優先協助清運住家廢棄物，8至10月完成集中清運；廢磚瓦、陶瓷、混凝土塊8至9月排定清運時程，協助家戶集中清運，後續由廢棄物處理廠商處理。

陳金德說，低收入與中低收入家庭的弱勢戶，其受損民宅修繕經費由政府全額負擔。若受災住宅需全面拆除，不論是弱勢戶或一般戶，只要在9月底前經政府媒合工班完成拆除，所需費用由政府全額支應，確保民眾在重建過程中無後顧之憂，一般戶修繕補助，須在8月31日前與政府媒合廠商簽約，即可申請2萬元尾款補助；尚未拆除的住戶，若願意自行雇工並在9月底前完成拆除作業，也可比照申請2萬元的拆除補助。

翁章梁說，縣府已在8月4日召集18個鄉鎮市公所召開「丹娜絲風災住宅受損復原施工廠商媒合執行計畫會議」，規劃各地責任區分工與協助機制，透過鄉鎮市公所第一線掌握住戶受災情形、修繕或拆除意願及弱勢資格認定等資訊。

嘉義縣部分村落目前仍有行動通訊狀況，民眾反映手機網路通訊不穩，根據縣府8月4日統計結果，轄內尚有111個村里訊號不穩，將於9月30日前盡速完成受損基地台修復，指揮所也要求NCC國家通訊傳播委員會正視通訊不穩的問題，積極處理找出對策。

嘉義縣長翁章梁說明災後重建狀況。（嘉義縣政府提供）

民宅修繕說明。（嘉義縣政府提供）

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