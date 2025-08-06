屏東車站雨水潑月台 台鐵：增設跨距風雨走廊

因應潑雨狀況，台鐵屏東站於手扶梯銜接月台處增設防雨設施。（立委鍾佳濱服務處提供）

2025/08/06 19:10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東連下近1個月的大雨，台鐵屏東車站屋頂漏水飽受批評，立委鍾佳濱服務處今（6日）派員與台鐵南區營運處共同會勘，盤點漏水位置；台鐵指將增設跨距風雨走廊遮雨棚，已列入明年預算辦理施工。

台鐵屏東車站在2015年8月啟用，亮麗美觀是屏東地標，站內販賣部一年創下近4億元高營業額，頗受好評，但建造時為美觀通風，屋頂未採密閉式，月台上方頂棚留有長80公尺、60公尺，寬10公尺的3處缺口，導致雨水由此注入鐵道與月台。

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立委鍾佳濱屏東服務處主任謝捷晃表示，屏東車站有屋頂漏水、月台潑水2大問題，委員再三督促台鐵公司改善，雙方在1年前曾進行會勘，台鐵提出多項改善措施，但最近連續豪雨，台鐵屏東車站再度潑、漏水，令人質疑改善進度與成效，希望台鐵提出更具體改善期程。

台鐵南區營運處處長陳文川說明，因2座月台中間有3處大型頂棚鏤空，下雨時雨水會潑進月台，加上車站使用10年，車站月台屋頂接縫處因矽膠風化造成部分漏水，幾年來車站不斷維修改善，但遇有大豪雨或連續幾天下大雨，仍有潑水、漏水情形。

為徹底解決問題，台鐵規劃成立專案小組，在原有12頂風雨走廊外，於第一及第二月台各增設13跨距風雨走廊遮雨棚，經費4000萬元，已列入明（2026）年預算。陳文川表示，增設的風雨走廊遮雨棚將於本月委託規劃設計，預訂明年6月施工，後年7月完工；至於漏水問題，後續將持續改善。

台鐵屏東站目前已增設部分區域的風雨走廊。（立委鍾佳濱服務處提供）

台鐵屏東站漏水潑雨改善會勘。（立委鍾佳濱服務處提供 ）

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