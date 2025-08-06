蘭嶼高中招不到老師 連自家學生被鼓勵返鄉教書都「這樣說」

蘭嶼高中。（校方提供）

2025/08/06 20:53

〔記者劉人瑋／台東報導〕即將開學，台東縣許多國高中再陷招不到老師困境，蘭嶼高中開出高中數學科參加教育部全國正式教師聯合教師甄選，結果沒人來報到，轉招代理教師還進入第三階段，這種狀況市區與偏遠國高中都有，只是程度上不同，許多地方家長或教職員也到處發文，徵求老師前來教育台東子弟。

校長連紋乾說，蘭嶼的交通、環境確實不便，也已讓一大部分人打消前來念頭，又因蘭中進行實驗教育，教學內容並非照本宣科、需與耆老備課以符合當地文化，因此教書的老師會比其他學校辛苦，「來教書要有愛，但有心就不覺得難」。

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其實到蘭嶼高中代課，第一年還有每月約9800元離島加給，學校也供宿舍，每天張眼就是美景、地方純樸，教學需融入地方文化一事，顯然當地族人任教更得心應手。只讓連紋乾無語的是，曾鼓勵成績不錯的學生讀師校、返鄉教學，未料學生卻答「不要，現在的學生太難教」。

今年蘭中尚缺餐飲科2名、數學科1名，國中部英語科1名共計4名代理教師。連乾紋說，再招不到人，可能就找島上的餐飲業者到校兼職，其餘就再找現有師資分擔。

缺師狀況更甚者，如市區有國中小特教師進行第三階段徵選都進入第20招，特教師更不易覓得。台東縣教育處說，目前各校均尚在辦理甄選作業，相關甄選簡章均可在教育處 和各校網頁下載，預計月中才會陸續回報狀況，目前各校仍在努力。

從校方內看出去就是自然美景及生物。（校方提供）

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