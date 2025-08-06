台中石岡熱氣球嘉年華 日本超萌「蜜柑狗狗」飛上天

台中石岡熱氣球嘉年華今年有日本超萌「蜜柑狗狗」。（圖：市府提供）

2025/08/06 19:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕每年吸近20萬人潮朝聖的台中石岡熱氣球嘉年華，8月29日至31日將在土牛運動公園熱鬧登場，今年力邀盛產蜜柑的日本愛媛縣超萌吉祥物「蜜柑狗狗」造型熱氣球共襄盛舉，與石岡的柑橘產業相互呼應，民政局長吳世瑋指出，今年規劃6場熱氣球繫留升空體驗，還有音樂晚會、8分鐘精彩煙火秀及光雕閉幕噴火秀等活動，歡迎民眾體驗。

吳世瑋指出，石岡熱氣球嘉年華每年吸20萬人潮到訪，造型熱氣球成民眾搶拍焦點，今年有來自日本的超萌「蜜柑狗狗」飛上天，造型氣球融合當地特產「蜜柑」與可愛小狗造型，與石岡的柑橘產業相互呼應，展現台日交流情誼，也讓民眾在台中就能近距離欣賞來自日本的超萌吉祥物熱氣球。

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吳世瑋指出，每年均讓新人興奮期待的夢幻的空中婚禮體驗，今年也將聯合婚禮結合熱氣球嘉年華，8月29日將有6對新人乘坐熱氣球翱翔天際，共享專屬的幸福時光。

石岡區長徐天龍指出，今年現場將有5顆大型熱氣球提供民眾搭乘，熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，8月29日至31日每天規劃二場，上午場為每日上午5時至7時30分；下午場則為每日下午4時至6時30分，均採現場排隊購票，每張票均一價500元，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張，搭乘時間約4至6分鐘，一次（趟）可承載3至4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。

除熱氣球升空體驗，活動期間每晚都有精彩音樂饗宴輪番登場，8月29日邀請電音女神向蕙玲、陳孟賢、甜約翰；8月30日有南西肯恩、陳勢安及台中饒舌團體玖壹壹，並搭配8分鐘煙火秀；8月31日下午則有野餐音樂會，規劃小丑魔術秀、雜耍表演、街頭藝人演唱等，最後搭配光雕閉幕噴火秀，歡迎親子抓住暑假最後尾巴，來石岡享受熱氣球小旅行。

台中石岡熱氣球嘉年華造型氣球超吸睛。（圖：市府提供）

台中石岡熱氣球嘉年華每年吸20萬人潮搶拍。（圖：市府提供）

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