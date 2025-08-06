港點大師「阿裕師傅」首客座台南 8道星級粵點引爆夏日味蕾

國內港點大師陳崑裕首度南下台南五星飯店客座限時推出八道精心設計、烹製的港點美食。（台南遠東香格里拉飯店提供）

2025/08/06 20:07

〔記者王俊忠／台南報導〕台南美食圈再添星級焦點！遠東香格里拉飯店中餐廳醉月樓推出年度盛事，特邀港點界公認大師級主廚陳崑裕首度南下客座，8月7日至31日限時登場，「星級粵點．八味匠心」活動獨家呈現8道師傅設計、監製的匠心之作，多道菜色首次亮相，每日限量供應，是府城今夏不能錯過的高端美食。

現任台北遠東香格里拉「香宮」港點主廚的陳崑裕人稱阿裕師傅，是國內港點界公認大師級人物，有逾40年經驗，從16歲就開啟他的港點之旅，歷經多家知名粵菜酒樓與星級飯店歷練，技藝扎實，精通正宗粵點工法，更擅長結合傳統與創新，在中式糕點領域屢創佳績，其親製的燕窩奶皇月餅與粽子多次奪得業界競賽冠軍。長年來他致力培育後進、推動台灣粵點專業職人化。

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此次，阿裕師南下客座菜單從外型創意到風味層次皆精雕細琢，每一道皆為專屬獻作，包括〈三喜合鳴〉三色點心盤，以竹炭澄粉皮包裹鮮蝦蟹肉，搭配鮭魚卵與黑魚子醬；〈金煎糯香〉特選長糯米、瑤柱、醃製雞腿肉與鹹蛋黃包裹於荷葉中，煎至外酥內糯；〈酥羽天鵝〉以千層酥皮手工捏製天鵝造型，內餡蜜汁火腿與白蘿蔔絲交融；〈鳳尾金餃〉以整尾蝦妝點燒賣，鮮味濃郁。

〈雲翻紅浪〉鮮餛飩皮薄餡厚，佐主廚自製紅油，麻香帶勁；〈鳳絲酥捲〉選用雞絲、香菇與筍絲為餡，外層金黃酥皮炸至喀滋作響；〈金沙薯糍〉以Q彈糯米皮包覆流心奶黃，甜鹹交錯；〈香芒綺露〉以新鮮芒果泥搭配椰奶與奶酪，冰涼清爽。活動限時登場，醉月樓每天限量供應，售完為止，預約專線: （06）702-8856。

國內港點大師陳崑裕首度南下台南五星飯店客座限時推出八道精心設計、烹製的港點美食。（台南遠東香格里拉飯店提供）

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