七美鄉公所慶祝父親節 趣味活動划酒拳、擲骰子打先鋒

七美鄉公所父親節表揚大會前熱身賽，由划酒拳大賽打頭陣。（七美鄉公所提供）

2025/08/06 20:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南海七美離島鄉不僅以雙心石滬聞名，更充滿濃厚人情味，鄉公所明（7）日舉行模範父親表揚大會，今天先舉行趣味競賽熱身，在七美老人文康活動中心登場，包括陶藝課程、划酒拳、擲骰子比賽。

七美鄉公所特別開設充滿創意與溫度的陶藝手作課程，邀請專業老師郭俊成到場，帶大家搶先了解課程內容、創作技巧與成品樣貌！活動結束後，還一人可一份美味餐盒，不僅有獨一無二的陶藝作品，還有拿又有吃，鄉長呂啓俊特別向天下父親致意 感謝為家庭與社會的付出。

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活動中重頭戲隨後登場，擲骰子趣味競賽，比點數大小拚運氣，人人都有獎，參賽者都能獲得牙刷組一套，手氣一來，第一名5000元獎金就到手！再下來決定七美拳王比賽（喊酒拳），不僅要比戰術、比反應，還有冠軍獎金10000元，現場開放報名（限額32人，額滿為止），七美拳王冠軍許順颱10000、亞軍夏忠5000、季軍許萬景3000、殿軍陳友瓊2000，輸家也有一箱啤酒當伴手禮，可以回家好好練練，明年再來挑戰拳王寶座。

擲骰子比賽人人有獎，參加者就有牙刷組一套。（七美鄉公所提供）

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