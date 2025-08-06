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    關稅納入高碳洩漏事業認定指標？ 環境部：營業毛利會反映

    台灣碳費制度今年正式上路，目前碳費定價為每公噸新台幣300元，但企業若提自主減量計畫，根據計畫表現可享優惠費率；示意圖。（資料照）

    台灣碳費制度今年正式上路，目前碳費定價為每公噸新台幣300元，但企業若提自主減量計畫，根據計畫表現可享優惠費率；示意圖。（資料照）

    2025/08/06 19:52

    〔記者黃宜靜／台北報導〕美國對等關稅預計明（7）日起實施，台灣暫時性稅率為20％；環境部今日召開今年首次碳費費率審議會，討論企業繳交自主減量計畫情況、高碳洩漏風險事業單位認定等2大議題。環境部政務次長施文真會後受訪說，目前並不會將關稅納入高碳洩漏風險事業單位認定指標中，不過若有受到衝擊者，可能會反映在財報營業毛利上，因此仍可接住部分受衝擊的產業。

    台灣碳費制度今年正式上路，今天召開今年首次碳費費率審議會，討論企業繳交自主減量計畫情況、高碳洩漏風險事業單位認定等2大議題。目前碳費定價為每公噸新台幣300元（一般費率），但企業若提自主減量計畫，根據計畫表現可享優惠費率，由每噸300元降至100元，甚至降至50元。其中，若屬高碳洩漏風險事業、提自主減量計畫並審查通過，所需繳交的碳費可再乘上排放量調整係數值，目前第1期為0.2，即碳費可再多打2折。

    針對目前企業繳交自主減量計畫情況；對此，施文真說明，依113年盤查登錄資料推估徵收對象涵蓋464廠，目前約有9成提出自主減量計畫，其餘企業未提出的原因不同，如部分電力業發電僅為廠內用電，或是因排放量不高、考量到減量措施執行困難度高等，因此未申請。

    至於高碳洩漏風險認定規劃，施文真說，目前仍與經濟部滾動討論中，會中經濟部委員也有提供意見，但架構上未有太多變動，仍是以行業別、依產業國際競爭力2層次認定，前者認定是依排放密集度、貿易密集度，由環境部、經濟部匡列事業單位，主要為石化、水泥、鋼鐵等產業，經審查後適用至2030年。

    施文真指出，考量到產業國際競爭力，將以3項指標認定，包括：年度營業毛利為負值者、碳費徵收總額占營業毛利比例達一定程度以上，以及已面對國際商品傾銷風險者，事業單位需每年申請，經審查僅該年度適用。

    高碳洩漏事業指標是否納入關稅或匯率？施文真說，關稅或匯率不適合納入考量，因其屬單一事件，不過若為受影響者，可能會反映在財報營業毛利上，因此仍可接住部分受衝擊的產業。

    環境部6日召開今年首次碳費費率審議會。（記者黃宜靜攝）

    環境部6日召開今年首次碳費費率審議會。（記者黃宜靜攝）

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