《愛飛舞 樂悠揚》慈善音樂會 盈餘全捐助弱勢生圓音樂夢

《愛飛舞 樂悠揚》慈善音樂會包括愛樂大提琴團、愛樂Fun打擊樂團均登台精彩演出。（高市愛樂協會提供）

2025/08/06 19:59

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市愛樂協會第12屆《愛飛舞 樂悠揚》慈善音樂會昨（5日）晚在衞武營表演廳熱鬧登場，包括愛樂大提琴團、愛樂Fun打擊樂團均登台精彩演出，音樂會盈餘全數捐助南高雄家扶弦樂團，支持弱勢學生的音樂教育計畫。

高市愛樂協會創立至今邁入第24年，秉持創會初心，歷屆理事長持續推動藝文活動、關懷社會公益，自第一屆音樂會起，每2年舉辦一次大型演出，從未間斷，已成為協會的重要傳統。

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此次音樂會演出陣容堅強，由蔡福桂老師指導的「愛樂大提琴團」、林姸伶老師帶領的「愛樂合唱團」，以及廖于萱老師指導的「愛樂Fun打擊樂團」共同演出，成員皆為熱愛音樂的素人，另為凝聚更多愛心力量，江珍賢理事長特別邀請林羽菲古箏獨奏、呂芸樺演出弦樂四重奏，並與南高雄家扶弦樂團攜手協演，展現專業與熱情兼具的音樂能量。

江珍賢表示，慈善音樂會不僅是一場音樂饗宴，更承載著對弱勢學童的深切關懷，此次音樂會盈餘將全數捐助南高雄家扶弦樂團，支持弱勢學生的音樂教育計畫，讓音樂成為孩子們圓夢的翅膀。

高市愛樂協會第12屆《愛飛舞 樂悠揚》慈善音樂會盈餘全數捐助南高雄家扶弦樂團。（高市愛樂協會提供）

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