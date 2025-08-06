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    台北市青年失業率高於全市整體 勞動局：已改善趨緩

    根據調查，台北市於111至113年，15至24歲青年失業率分別介於14.0％至14.8％；25至29歲及7.2％至7.6％間，高於全國平均，且高於台北市整體失業率。（台北市勞動局提供）

    根據調查，台北市於111至113年，15至24歲青年失業率分別介於14.0％至14.8％；25至29歲及7.2％至7.6％間，高於全國平均，且高於台北市整體失業率。（台北市勞動局提供）

    2025/08/06 19:43

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕政院主計總處公布之人力資源調查統計，近3年度台北市失業人數及失業率均有下降趨勢，而同期間青年失業率未有效改善。根據調查，台北市111到113年，15到24歲青年失業率分別介於14.0％到14.8％；25到29歲及7.2％到7.6％間，高於全國平均，且高於台北市整體失業率。勞動局回應，青年失業率雖仍高於台北市整體失業率，但已趨緩改善。青年局也提到，自113下半年青年局成立後，推動青年職涯發展政策逐步展現成效。

    台北市勞動局回應，北市15到24歲青年失業率下降到114年度上半年之9.8％，青年失業率雖仍高於台北市整體失業率，不過已逐步改善。青年局也說，青年失業率從113年上半年到114年上半年，年減5.5個百分點，為青年失業率近5年來最大降幅，亦為六都改善幅度最高，顯示青年局成立後推動的青年職涯發展政策已逐步展現實質成效。

    勞動局提到，為衡酌青年之就業需求，勞動局持續改善青年失業率措施。例如，勞動局就業服務處114年總計辦理7場大型徵才活動，其中2場服務對象即為青年與畢業生；就服處透過邀請各行業具市場指標性之優質企業參加大型徵才活動，開發求職機會。

    勞動局與青年局除了合作辦理「青年職涯X就業博覽會」，也與青年局合作辦理20場失業青年就業研習專班。此外，勞動局也說明，為擴大青年就業，改善青年失業率，就服處114年將持續辦理「青年職得好評計畫」，針對失業期間連續達6個月以上之青年提供輔導陪伴。

    青年局說，針對青年就業議題，青年局與勞動局保持積極合作，共同辦理青年實習徵才博覽會、共享運具折價券暨大眾運輸補助等，協助青年順利銜接職涯，邁向就業市場。

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