台南媒合工班修繕風災屋損 市府：提供2年保固「售後服務」

行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」指揮官陳金德（右二）、副指揮官李孟諺（右一）、李怡德（左一）、台南市副市長葉澤山（左二）說明行政院災後復原五大措施和進度。（記者楊金城攝）

2025/08/06 18:51

〔記者楊金城／台南報導〕行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」與台南市政府加速丹娜絲風災屋損修繕，指揮官陳金德今天（6日）宣布補助南市府3億5千萬元，清運拆除、修繕的營建廢棄物，台南市副市長葉澤山為提高受災戶與政府媒合的營造廠商簽約修繕意願，宣布未來提供2年保固「售後服務」。陳金德並要求17個責任區公所設置廢棄物暫置場、向災民說明政府五大協助方案，加速復建。

陳金德也宣布重災區台南後壁區由教育部協調高雄醫學大學、中山大學、正修科大、成功大學和台南大學出動至少10個工班，協助後壁受災戶修繕、拆除工作。

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目前台南市受理屋損慰助金申請約2萬8027件，屋損超過20平方公尺以上的有約1萬2千件，其中低收、中低收入戶有1097戶，陳金德說，除了屋損慰助金、低收入戶和中低收入戶修繕由中央買單負責、災戶在8月17日前與政府媒合的廠商簽約修繕加碼補助2萬，受災戶拆除屋損也有補助，9月底前自行雇工補助拆除費2萬，政府媒合工班在9月底前拆除由政府負擔，還有修繕廠商上工獎勵金。

陳金德說，台南市至今洽定133家廠商投入災區修繕，受災戶登記媒合意願有842戶，接洽安排媒合中504戶，完成簽約47戶，施工中6戶，包括慰助金、修繕、拆除補助、民眾簽約獎勵金、上工獎勵金、清運廢棄物等政府協助方案，17個責任區公所務必盡快召開地方說明會讓災戶知道。

葉澤山指出，不少受災戶希望找熟識的廠商修繕但要等很久，不如找政府媒合的優質營造廠商修繕，連工帶料也有參考統一價，對於災民擔心外地工班維修後續保固問題，台南市政府將提供2年保固售後服務，找廠商負責維修，請民眾放心。對於2千多戶選擇拆除而非修繕，行政院也同意負擔拆除費用補助，由環保局清潔隊、公所統一清運，加速復原，民眾無須負擔任何費用。

台南災後復建，房屋修繕、拆除、清運營建廢棄物都有補助。（記者楊金城攝）

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