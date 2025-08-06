挺過風災! 台南歸仁釋迦鮮甜上市了

挺過風災的歸仁釋迦進入採收期，鮮甜上市。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/06 19:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁的釋迦專業栽培區，今年受到氣候影響，著果率原本就不佳，7月初又遭「丹娜絲」強襲，產量銳減，挺過風災的僅剩3成，目前進入採收期，鮮甜上市。

為行銷地方特色，歸仁區農會將於16日辦理釋迦節產業文化活動，總幹事翁淑雲今天到果園視察，強調收成雖減少，但品質優、甜度高，當天的展售攤商，都通過安全用藥的檢驗，並導入可追溯制度，只需掃描QRcode，即可查詢相關來源，消費者有保障，值得推薦，歡迎各界屆時共襄盛舉。

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翁淑雲表示，轄內釋迦栽培面積約60公頃，集中在崙頂里，今年開春後，氣候仍偏冷，開花延遲，影響著果率，加上有些植株崩葉，甚至敗根，7月份丹娜絲颱風與西南氣流豪雨接踵而來，災情持續衝擊，估計產量僅剩3成。

16日的釋迦節在歸仁文化中心舉行，也將同步推廣秈米、菱角與綠竹筍等，安排系列的才藝表演與手作體驗，熱鬧行銷產業四寶，並透過親子鐵馬遊的活動，感受田野風光，探索當地風情，翁淑雲籲請大家一起來參加，力挺努力付出的辛苦農民。

歸仁區農會理事長楊宗禮則提到，以往8月就進入盛產期，但目前果園的套袋數相當稀疏，顯見收成銳減的程度，氣候冷熱異常，加上颱風與豪雨，今年的災情，是他栽種釋迦30年來最嚴重的一次，令人無奈。

楊宗禮說，歸仁釋迦以「大目仔」品種最多，佔了8成左右，頂級品每粒仍有1台斤以上，深受消費者歡迎，目前價格仍穩定，民眾動作要快；至於傳統的「粉面軟枝」，他也保留部分，主要是中、北部老主顧們喜愛，下單時都特地指定，一樣有市場。

楊宗禮感嘆，釋迦雖然被稱為高經濟作物，但栽培管理的過程，耗時又費工，必須投入相當大的心力，年輕一輩卻步，隨著務農人口老化，種植面積逐年縮減，歸仁的特色產業，真的需要大家努力來守護。

歸仁釋迦美味可口，區農會將舉辦產業文化活動，全力行銷。（記者吳俊鋒攝）

歸仁區農會理事長楊宗禮栽培了「大目仔」（左）與「粉面軟枝」等不同品種的釋迦，果粒有明顯差異。（記者吳俊鋒攝）

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