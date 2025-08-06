台北海洋科大爆霸凌特教生 教育部：若屬實追究責任撤銷獎項

教育部說，已要求台北海洋科技大學調查，若查有違失將追究行政疏失與責任，學校曾獲的特色獎項也將撤銷。（資料照）

2025/08/06 18:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕台北海洋科技大學特殊教育中心前主任蔡絢麗遭控要求學生回捐工讀費，甚至還有霸凌情事。對此，教育部說，有接獲民眾相關內容陳情，已要求學校進行調查，若查有違失將追究行政疏失與責任，學校曾獲之特色獎項也將被撤銷。

台北海洋科大因輔導特生業務表現出色，曾獲頒教育部「112年度大專校院特殊教育特色學校」。但蔡絢麗卻遭指控，把持台積電提供給特教生的工讀機會，要求參與工讀的學生要回捐1萬元薪水，還要簽署保密條款，不願意的學生被要求擔任免費勞工，還揚言要斷絕相關特教資源，甚至有學生及家長被刁難痛罵，學生因此罹患憂鬱症。

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教育部說，該校已於今年5月22日完成疑似教師對學生之校園霸凌事校安通報，同日學生家長亦向學校提出「校園事件調查申請書」。教育部本月8日將實地訪視，持續督導學校依規定查處，並了解及提供相關學生必要的個別支持措施及輔導，確保特教學生權益。如學校確有違失，將檢討追究行政疏失與相關責任，以確保被害人權益不受損害。

教育部說明，案件已由學校校園霸凌防制委員會正式受理，並依程序成立調查小組。為確保調查之公正客觀，調查小組成員皆由教育部專科以上學校校園霸凌調查人才庫外聘，目前調查作業持續進行，將儘速完成調查報告。學校並於5月28日先行調整該前任主管之行政職務，使其免兼主管職。而為減低雙方當事人互動之機會，並請學校研議該師是否有先行停聘進行調查之必要。

教育部提到，已督請學校啟動多元輔導機制，分層協助被霸凌學生心理創傷復原，並以多元管道提供諮商與評估服務。目前有關特教生的輔導措施，特殊教育中心已介入處理，提供特教生必要的個別處遇與支持措施。且相關學生如有輔導需求，皆可轉介學生輔導中心提供心理諮商服務。

此外，蔡絢麗疑向特教生收取回扣的部分，教育部證實於今年7月底接獲民意陳情，已要求該校限期查明回復。若調查結果師對生霸凌或向特教生收取回扣等屬實，教育部將撤銷特色學校獲獎資格，並通知限期返還獎狀及獎座。

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