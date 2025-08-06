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    北屯廍子路700巷社區前路面塌陷回函「管委會職務」 市府：7日現勘

    有網友PO文指出北屯區廍子路700巷社區前的公共路面塌陷電線桿已開始傾斜，市府回函竟說是社區管委會責任。（翻攝Threads）

    有網友PO文指出北屯區廍子路700巷社區前的公共路面塌陷電線桿已開始傾斜，市府回函竟說是社區管委會責任。（翻攝Threads）

    2025/08/06 19:09

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市民在網路PO文說，北屯區廍子路700巷社區前公共路面塌陷，電線桿已開始傾斜，報請市府勘災協助，但社區管委會昨天收到市府來函，指「屬社區管委會職務」，他不滿地寫道，廍子路700巷是公共路面不在社區內，有很多「弄」，包括「中台科大」學生、義式景觀餐廳跟諸多住民每天要經過的路，「盧市府你可以再更混一點」。

    對此，台中市住宅發展工程處說，為確認相關權責，已邀集相關單位（養工處、水利局、社區） 排定於7日現勘，盡速釐清問題所在並依規辦理，以維護社區及周邊安全，此案民眾透過1999陳情反映，住宅處依公寓大廈管理條例第36條「公寓大廈及其周圍之安全及環境維護事項」規定，先行函請社區管理委員會查明。

    市民在社群網路PO文及照片說，北屯區廍子路700巷社區前的公共路面塌陷電線桿已開始傾斜，但市府卻說是社區管委會之事。

    市民說，700巷據網友提供地政資料，可能為自然人所有，社區住戶也有人聽長輩說是中台科大創辦人順天集團陳姓家族所有，50年來無償提供700巷住民、學生、餐廳、印刷廠進出使用 。

    但是他指出，700巷目前是數百位住民、眺高餐廳、印刷廠、學校後門學生（學生也可走學校前門）唯一通道，已是既成道路，沒有其他出入道路。公共道路要單一社區承擔坍塌維修、積水清淤積，聽起來離譜 ；而道路水孔蓋打開也是積水，需要清淤。

    他指出，經鄰居聯繫，7日會有議員沈佑蓮及議員曾朝榮團隊及養工處的人來勘查協助。

    他不滿寫道，6天前曾留言立委黃健豪臉書、市長盧秀燕的脆，但無回應，黃健豪只按讚。

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