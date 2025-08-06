連日豪雨致災 農業部合併救助免重覆申請、加速核定

農業部除了公告0728豪雨災害救助，丹娜絲颱風、0708豪雨及後續豪雨採取認定連續性災損合併審理，受災農漁民不用再重複申請，簡化流程。（農業部提供）

2025/08/06 18:41

〔記者吳柏軒／台北報導〕7月份接連有豪雨、颱風外圍環流以及西南氣流等多重天氣因素，導致接連多起豪雨致災，中南部農業區不斷受創，農業部今（6日）說，除公告0728豪雨災害救助外，針對丹娜絲颱風、0708豪雨及後續豪雨，採取認定連續性災損合併審理，受災的農漁民不用再重複申請，大幅簡化程序，加速復耕復養。

農業部長陳駿季說，0728豪雨災害屬於丹娜絲颱風以來的連續性災損，為「簡政便民」，除了請各地公所合併審理受損情形外，針對先前受到丹娜絲颱風及0708豪雨等天災影響但未達20％農損者，倘後續因0728豪雨受損，農民無須再提出申請，將由公所主動勘查認定合併受損程度。

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此外，前次受災尚未申請者，這次0728豪雨災害仍可依規定提出，農漁作物的同一產期內，原則上僅能核發一次救助金，但若復耕後再遭災損，且有檢具相關證明者，則不在此限。

農業部說，為協助農漁民儘速復耕復養，經召開專家會議後，主動公告及加速辦理救助措施，截至8月5日止，針對丹娜絲颱風及0708豪雨，共已公告11縣市計892項品項辦理農業天然災害救助；另針對0728豪雨則已公告6縣市計194項品項。請受災農漁民儘速在公告期限內備齊資料，到公所申請現金救助。若有復耕、復建資金需求，也提供農業天然災害低利貸款助度難關。相關細節可上農業部官網查詢。

農業部也統計，0728豪雨災情統計至今日傍晚5點止，農業產物及民間設施估計損失已達3億4910萬元。以屏東縣損失1億1205萬元占32％最多；損失作物主要為柿、棗、鳳梨、香蕉及薑等。

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