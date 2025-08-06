注意！0728豪雨災損救助今起受理申請 這7類作物都算

0728豪雨造成農損，彰化縣列入天然災害現金救助及低利貸款地區，今天起到8月19日申請。（縣府提供）

2025/08/06 18:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕0728豪雨重創中南部，農業部公告彰化縣符合農業天然災害現金救助及低利貸款地區，包括雜糧、牧草、果樹、花卉、養蜂、蔬菜、水稻秧苗等這七大類項目，若受損面積達20%以上，即可申請現金救助，申報期限今天（6日）起至8月19日止。

縣府指出，申請人須備妥身分證、印章、農會存摺、土地權狀或使用同意書及土地登記謄本等文件，向土地所在地的鄉鎮市公所提出申報。若損失未達20%，則不符合現金救助標準。

請繼續往下閱讀...

縣長王惠美呼籲農民，氣候異常已成常態，若農作受災，務必第一時間通報公所，以利縣府彙整災損情形後，迅速聯合台中區改良場、農糧署及公所組成勘災小組進場查核，並函報農業部爭取救助。

另外，縣府農業處表示，受災農民若曾在丹娜絲颱風及0708豪雨期間已提出農損申請，若此次再度受災，視同已申報，無須重複申請。

此外，彰化縣也被公告農業天然災害低利貸款地區，農民如有需求，應先向公所申請受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附相關證明文件與復耕計畫書，向農會提出貸款申請。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法