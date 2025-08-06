桃園淨零排放成果「倒退嚕」 電動公車4年來從56輛減到7輛

桃園市區公車電動公車比例不到1％，市區重要道路公車幾乎全部是柴油車。（（記者謝武雄攝）

2025/08/06 18:46

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院於2022年公布「台灣2050淨零排放及策略」，訂定今年電動運具成長目標35％以上，及2030年市區公車全面電動化，打造友善電動車使用環境。不過，桃園市電動公車從2020年56輛減到去年7輛，在市區公車占比從6.71％降至0.87％，是六都之末，被審計部桃園市審計處在去年度總決算審核報告中檢討，要求市府改善並研議配套措施。

市府交通局公共運輸科長林宗漢回應，現有7輛電動公車年底淘汰，業者去年下單136輛新車，這個月到11月底陸續交車，年底前比例達17％，今年下單137輛，預估明年到貨，屆時將達34％。

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林宗漢說，推動電動公車最大的問題是供不應求，業者下單後，要1年以上才能拿到新車；為提高客運業者購買意願，市府預計2027年前在桃園體育館、中原營區與龍潭、八德、A21、埔頂等轉運站及廣一停車場等處，建置20處電動公車公共充電樁。

決算報告提到，交通部公路局執行公路公共運輸服務升級計畫（2021至2024年） ，市區電動公車設定目標從2021年7％提升至2024年25％，但桃園電動公車數量卻逐年遞減，從56輛減至7輛，占比從6.71％降至0.87％，減幅近9成。

總決算報告提到，六都電動公車總數1679輛，台北735輛為最多，接著是高雄310輛、台中267輛、新北244輛、台南116輛，桃園7輛敬陪末座。

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