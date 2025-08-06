為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園淨零排放成果「倒退嚕」 電動公車4年來從56輛減到7輛

    桃園市區公車電動公車比例不到1％，市區重要道路公車幾乎全部是柴油車。（（記者謝武雄攝）

    桃園市區公車電動公車比例不到1％，市區重要道路公車幾乎全部是柴油車。（（記者謝武雄攝）

    2025/08/06 18:46

    〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院於2022年公布「台灣2050淨零排放及策略」，訂定今年電動運具成長目標35％以上，及2030年市區公車全面電動化，打造友善電動車使用環境。不過，桃園市電動公車從2020年56輛減到去年7輛，在市區公車占比從6.71％降至0.87％，是六都之末，被審計部桃園市審計處在去年度總決算審核報告中檢討，要求市府改善並研議配套措施。

    市府交通局公共運輸科長林宗漢回應，現有7輛電動公車年底淘汰，業者去年下單136輛新車，這個月到11月底陸續交車，年底前比例達17％，今年下單137輛，預估明年到貨，屆時將達34％。

    林宗漢說，推動電動公車最大的問題是供不應求，業者下單後，要1年以上才能拿到新車；為提高客運業者購買意願，市府預計2027年前在桃園體育館、中原營區與龍潭、八德、A21、埔頂等轉運站及廣一停車場等處，建置20處電動公車公共充電樁。

    決算報告提到，交通部公路局執行公路公共運輸服務升級計畫（2021至2024年） ，市區電動公車設定目標從2021年7％提升至2024年25％，但桃園電動公車數量卻逐年遞減，從56輛減至7輛，占比從6.71％降至0.87％，減幅近9成。

    總決算報告提到，六都電動公車總數1679輛，台北735輛為最多，接著是高雄310輛、台中267輛、新北244輛、台南116輛，桃園7輛敬陪末座。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播