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    中壢一號地方創生基地團隊去年營業額最低850元 青年局回應了

    桃園市中壢一號地方創生基地批經營效益差，且活動場地使用與地方創生議題連結度有待提升。（桃園市青年局提供）

    桃園市中壢一號地方創生基地批經營效益差，且活動場地使用與地方創生議題連結度有待提升。（桃園市青年局提供）

    2025/08/06 20:01

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局於中壢一號社會住宅設置「中壢一號地方創生基地」，招募7組團隊進駐，包括1組咖啡廳、6組寄售商店，雖非以營利為主要目標，但團隊寄售商店去年度營業額最低為850元，最高也僅1萬7484元，被審計部桃園市審計處點名銷售成效仍有成長空間。青年局官員說明，基地目的是建立「試水平台」角色，間接提升團隊產品銷售，並結合「前端診斷型業師輔導」制度，協助團隊釐清經營策略與需求。

    審計處於桃園市去年度總決算審核報告中指出，這7組團隊進駐中壢一號地方創生基地，除了銷售成效仍有成長空間，去年度咖啡廳營運空間場地借用辦理活動計有202場，主要辦理昆蟲生態課、兒童程式設計體驗課、英文繪本課、DIY等各式課程或體驗活動，其中，僅17場為結合其他地方創生團隊或辦理公益相關活動，其他地方創生團隊場地借用也僅21場，顯示活動場地使用與地方創生議題連結度有待提升。

    青年局長侯佳齡說，中壢一號地方創生基地截至今年7月止，共辦理超過380場活動，累計吸引逾8500人次參與，展現使用成效與社區活化效益；基地展售空間以非營利為原則設置，目的在於讓初期發展中的創生團隊有機會測試市場、傳遞理念，並與社區互動，去年起推動「創生專屬輔導與獎勵機制」，串接創業、社企、創生等課程資源，並與旅行社、媒體顧問與設計專業單位合作，協助團隊提升商品呈現與推廣力道。

    侯佳齡說，未來將持續滾動檢討基地制度與推廣策略，深化青年參與、加強社區連結，打造桃園具代表性的地方創生示範據點；考量空間條件，現階段已透過牆面布置與行動手冊方式介紹團隊資訊，未來將整合中壢一號團隊資料至創業平台，優化數位展示與資源介接功能，擴大團隊社會能見度與政策價值。

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