「靜桃」有效！噪音陳情降32.9％ 桃市審計處：聲音照相告發率低

桃園市政府持續推動「靜桃計畫」。（資料照，桃園市政府提供）

2025/08/06 18:07

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府2023年起推動「靜桃計畫」，市府統計，已攔檢告發超過4000車輛，民眾的噪音陳情比率下降32.9%、整體桃市環境音量降低6分貝。但審計部桃園市審計處認為，聲音照相科技執法告發率偏低，部分陳情熱點尚未納入稽查攔檢與科技執法地點，仍有加強空間。

審計處於桃園市總決算審核報告指出，市府推動聲音照相科技執法到去年10月底，共投入27套聲音照相科技執法設備，執行5370場次，累計拍攝噪音事件超過13萬件，可告發數量卻僅618件；審計處進行空間群聚分析，發現部分屢遭陳情地區，尚未納入稽查攔檢與聲音照相科技執法地點，應於受理民眾陳情或警政通報車輛噪音案件階段，加強掌握陳情熱點。

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市府環保局官員說明，聲音照相科技執法告發率當時偏低的主因，是運用科技系統搭配噪音計使用，主要功能是協助稽查人員從眾多車輛中快速篩出「疑似違規車輛」，不等同於「可告發車輛」，將持續強化系統來增進執法效率；至於噪音陳情熱點應都已納入稽查攔檢與科技執法範圍，且桃市於地點選擇、人力投入、稽查頻率等，都是全國最高，應無遺漏狀況。

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