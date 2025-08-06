心在淌血！泡水爛果堆成山 彰化埔心金蜜芒果損失恐5成

金蜜芒果泡水嚴重，農民痛心摘下，堆積成一座小山任由腐爛。（埔心鄉農會提供）

2025/08/06 17:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉金蜜芒果產區進入採收旺季，卻碰上連日豪雨侵襲，造成不少果園內積水，爛果更是堆積如山。果農無奈表示，芒果長時間泡水，不僅嚴重裂果、腐爛，甚至難以販售，初步估算損失恐超過5成，直呼「整年心血全泡湯」。

埔心鄉是金蜜芒果的重要產區，種植面積逾50公頃，7至8月正是採收高峰，卻接連遇上颱風與西南氣流豪雨襲擊，多數果園災情慘重。當地新館路一處地勢低窪的果園，連續積水超過一週，果園雖然結實纍纍，但一打開套袋，幾乎都是吸水爆裂或是充滿黑斑的果實，農民只能痛心摘下，堆積成一座小山任由腐爛。

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張姓果農表示，金蜜芒果採收最怕大水，連續豪雨讓果園排水不及，導致果樹根部吸水過多，發生不少裂果情況，沒裂的也因毛細孔變黑、水傷嚴重，賣相全毀，「今年收成至少少一半，根本血本無歸」。

今年金蜜芒果評鑑冠軍陳正杰指出，往年A級品產量有7成，每公斤可賣300元，今年果實受損的狀況就超過5成，次級品銷售每公斤只剩50元，收入幾乎腰斬，而且還沒扣除防治成本等，面對天災頻頻，真的是欲哭無淚。

埔心鄉農會總幹事徐彩瑜指出，因豪雨造成金蜜芒果大量受損，許多農戶收入銳減六到七成。縣府目前已公告啟動「改良種芒果豪雨現金救助」，即日起至8月19日止，受災農民可攜帶身分證、土地證明與災損照片向農會申請，每公頃補助10萬元。農會也將派員協助勘災，加速審核流程，盼協助農民度過難關。

彰化埔心金蜜芒果產區，長時間泡水，造成嚴重裂果、外皮腐爛，損失恐超過5成（埔心農會提供）

埔心鄉農會總幹事徐彩瑜指出，豪雨造成金蜜芒果大量受損，不少農戶收入銳減6到7成。（埔心鄉農會提供）

沒裂的芒果也因毛細孔變黑、水傷嚴重，賣相全毀。（記者陳冠備攝）

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