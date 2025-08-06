聘任無效？水里農會總幹事出爐 投縣府因這點否決

南投水里鄉農會總幹事候聘出爐，但縣府認為有資格不符的理事參與表決，因此將報請農業部撤銷此次總幹事聘任。（記者劉濱銓攝）

2025/08/06 16:56

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉農會今召開理事會候聘總幹事，由於當權派的郭姓理事資格不符、被縣府認定撤銷職務，但今仍參與總幹事聘任表決，最終以5比4的票數，由當權派人馬陳美鳳獲聘，與會的南投縣政府農業處代表則表示，該會議有資格不符的理事參與表決，因此決議無效，將報請農業部撤銷此次水里農會總幹事聘任。

主持會議並進行表決的理事長蕭志全說，郭姓理事被縣府認定資格不符，係因縣府違反農業法、介入並沒收農會審查權，逕自審核、撤銷其資格，由於程序違法，縣府的決議無效，郭某仍保有理事資格。

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蕭志全指出，目前郭已提出訴願，在結果出爐前，他無法撤銷理事或進行遞補，且理事會今已表決產生新任總幹事，對於縣府將報請農業部撤銷表決結果，他予以尊重。

農會在野派理事表示，當權派的蕭志全放任失格郭姓理事出席會議表決，整場會議實屬無效，新任總幹事也不能就任。

縣府農業處回應，即便郭姓理事提出訴願，但在結果出爐前，縣府撤銷其理事資格的裁決仍有效，因此今天的總幹事候聘會議，確實有資格不符的郭某參與表決，後續會報請農業部撤銷總幹事聘任。

南投水里鄉農會理事長蕭志全召開理事會，進行總幹事候聘表決，縣府否決會議決議，將報請農業部撤銷聘任，蕭表示予以尊重。（記者劉濱銓攝）

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