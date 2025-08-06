夏季天氣持續整週！ 週六起午後雷陣雨擴及西半部

未來一週台灣都將維持典型的夏季天氣型態。（資料照）

2025/08/06 16:46

〔記者林志怡／台北報導〕未來一週台灣都將維持典型的夏季天氣型態。中央氣象署指出，明日因太平洋高壓影響，各地多雲到晴，僅高屏地區、各地山區有午後雷陣雨，週五起隨著水氣增加，午後雷陣雨範圍逐漸擴及西半部地區，且台東、恆春半島整日有雨。

預報員曾昭誠指出，明日天氣與今天類似，但受到太平洋高壓增強影響，降雨量會比今天更少一些，多數地區多雲到晴，午後高屏地區、各地山區有午後雷陣雨。

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曾昭誠說，目前菲律賓東方海面的低壓預計在週末接近台灣，造成週五、週六水氣增加，各地雖保持多雲到晴的好天氣，但風向轉為東南風，台東、恆春半島整日有零星降雨，且週五午後高屏、各地山區有午後雷陣雨，週六午後雷陣雨雨區擴及西半部地區。

隨著低壓系統往南海移動，週日至下週三台灣周邊水氣持續增加，且高壓北移，台東、恆春半島局部短暫陣雨更加明顯，其餘各地多雲到晴，西半部地區、宜花地區、各地山區有午後雷陣雨，且整體雨勢、範圍較大，清晨至上午中南部沿海也有零星降雨。

氣溫方面，未來一段時間，台灣都將維持夏季的天氣型態，大台北地區持續有35度左右高溫，中南部近山區有36度左右高溫，西半部各地33至35度，東半部則落在30至31度左右，極端高溫則較難發生。

曾昭誠也提到，目前位於菲律賓東方海面、週末靠近台灣的低壓系統目前沒有持續發展、增強的趨勢，但一直到月中前，菲律賓東方海面都還有機會出現熱帶系統，現階段預報的不確定性大，待週末影響台灣的低壓離開後，還有待持續觀察。

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