「高鐵假期」鼓勵樂齡出遊 敬老旅客再享優惠

「台南蕭壠文化園區．花魁車地景公園1日豐富行」，以台北出發為例，只要1350元。（圖由高鐵公司提供）

2025/08/06 16:51

〔記者吳亮儀／台北報導〕「2025高齡健康產業博覽會」將在8月8日（週五）到8月10日（週日）在台北世貿1館登場，台灣高鐵公司今天宣布，為鼓勵樂齡出遊、享受美好旅程，特別規劃多條適合樂齡族的「高鐵假期」行程，更祭台南超值快閃優惠。

高鐵公司表示，只要訂9月10日（週三）出發的「台南蕭壠文化園區．花魁車地景公園1日豐富行」，以台北出發為例，相當於購買1位高鐵敬老來回票即加贈台南1日遊，只要1350元。

請繼續往下閱讀...

另外，還有「高年級童樂會」多條可搭配敬老票優惠的1日遊程，每名敬老旅客再享200元折扣；同時，現場單筆訂單滿萬元就送「高鐵假期1000元旅遊抵用券」1張。

今年台灣高鐵公司攤位設在「食衣住行育樂區」-B1323，展場以「搭高鐵．遊台灣」為主題，現場更有「美好台灣WAY」體驗活動，邀請旅客拍照上傳打卡，秀出「媽媽WAY」、「有品WAY」、「呷飽WAY」等不同旅遊情境，即有機會獲贈獨家設計體驗禮。

現場共分4大旅遊主題，包括高鐵假期「高年級童樂會」的「高鐵+飯店」2日自由行、「高鐵+行程」1日豐富行，以及「日月潭好好玩」與「雙鐵小旅行」；每天下午2點，攤位還將舉辦旅遊講座，為樂齡長輩深度介紹「高鐵假期」的各種行程。

台灣高鐵公司特別推薦期間限定的快閃優惠，包括9月10日（週三）「台南蕭壠文化園區．花魁車地景公園1日豐富行」，台北出發、每位65歲以上長者僅需1350元，相當於買高鐵來回車票就能免費體驗1日遊，每人還可獲贈萬國通路彩繪腰包1個。

行程安排高鐵台南站前的花魁車地景公園、萬國通路創意觀光工廠、安平老街、台江學園水上屋及蕭壠文化園區等府城知名景點，除可搭乘高鐵舒適、快速抵達台南外，全程更搭配專車接駁、專人導覽。

此外，高鐵假期「高年級童樂會」則規劃有多條「高鐵+行程」1日豐富行，特別推薦「嘉義太平雲梯雲海．故宮南院1日豐富行」，內容包含高鐵來回車票+行程接送+人員導覽，以平日搭高鐵由台北至嘉義，每位65歲以上的長輩只要2695元起。

想要悠閒來趟2日遊的旅客，則推薦選擇「高鐵+飯店」2日自由行，精選14間樂齡友善飯店，提供貼心服務及舒適環境，帶長輩旅遊更安心、輕鬆，同時享有獨家優惠，以高雄日航酒店為例，台北出發每位只要4610元起，享受高鐵便捷交通與五星級住宿體驗。

另外，高鐵假期「日月潭好好玩」系列行程，則可以選擇「南投日月潭大飯店2日自由行」，行程包含高鐵來回車票+住宿+九族文化村門票（含纜車搭乘）+遊湖船票，平日台北出發，每人只要3980元起；另有「嘉義阿里山栩悅號．福容voco2日精緻遊」系列，白天搭乘阿里山全新森林火車「栩悅號」欣賞沿途美景，晚上入住洲際酒店集團旗下福容voco酒店，台北出發最低每人9800元起，行程精彩豐富，物超所值。

「高年級童樂會」1日豐富行，特別推薦「嘉義太平雲梯雲海．故宮南院1日豐富行」。（圖由高鐵公司提供）

「高年級童樂會」以高雄日航酒店為例，台北出發每位只要4610元起。（圖由高鐵公司提供）

購買展場限定的快閃優惠，每人還可獲贈腰包1個。（圖由高鐵公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法