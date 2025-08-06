竹北首用無人機灑藥 陸空並進科技防治紅火蟻

紅火蟻防治每年需以人工或沙灘車進行3次施藥，但易受地形限制，竹北市公所首度試辦無人機灑佈餌劑。（記者廖雪茹攝）

2025/08/06 16:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市紅火蟻防治列管面積高達2115公頃，每年需以人工或沙灘車進行3次施藥，但易受地形限制，市公所今天首度試辦無人機灑佈餌劑；市長鄭朝方說，無人機試辦面積約400公頃，若防治成效良好，將擴大推廣。

鄭朝方表示，紅火蟻對生態環境、農作物及公共安全的多重威脅。竹北市紅火蟻防治規劃範圍達2238公頃，其中列管面積2115公頃，扣除公園、中央分隔島等非農用地後，實際防治作業面積約為1800公頃，每年需進行3次施藥，竹北市負責夏季，縣府則負責春季和冬季。過去主要仰賴人工或沙灘車進行灑佈，但因地形限制，常導致藥劑分布不均，且沙灘車碾壓田區也容易造成農作損害。

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市公所原編列紅火蟻防治經費約180萬，為提升作業效率並減少農損風險，今年追加約40萬元，於東區與西區各擇一處農地，合計約400公頃，試辦無人機灑佈餌劑作業，昨於東區率先啟動，其餘區域則維持既有人工方式進行。多位里長和產銷班班長都到場了解。

鄭朝方表示，紅火蟻會危害農作物根系、田區灌溉與收成，也對人體健康造成嚴重危害，嚴重者可能引發過敏性休克。新型態的試辦防治作業結合農業基礎與科技能量，運用GPS定位與定量灑佈功能，同時採取「陸空並進」機制，空中由無人機精準施藥，地面則設置誘餌點進行族群監控，並以科學數據為依據調整施藥策略。

竹北市公所首度試辦無人機灑佈紅火蟻餌劑；市長鄭朝方（前排中）說，若防治成效良好，將擴大推廣。（記者廖雪茹攝）

紅火蟻防治每年需以人工或沙灘車進行3次施藥，但易受地形限制，竹北市公所首度試辦無人機灑佈餌劑。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市紅火蟻防治列管面積高達2115公頃，市公所今天首度試辦無人機灑佈餌劑。（記者廖雪茹攝）

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