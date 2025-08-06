桃園69元便當遭網酸「根本是賣剩飯」 店家回應了！

桃園八德某快餐店69元便當的份量，引發網友熱議。（圖翻攝自爆怨公社）

2025/08/06 18:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕桃園一位民眾近日在網上PO文抱怨，自己在當地一家新開的快餐店外帶一份只要69元「甜甜價」的便當，沒想到看到內容物後大傻眼，主菜和飯少得可憐，連配菜都「少到見底」，不少網友跳出來酸「根本是賣剩飯」。對此，店家做出回應。

一名網友3日在臉書社團「爆怨公社」分享，自己當天在桃園八德廣福路上一家新開快餐店，買了一份69元便當的照片，可以看到疑似是炸排骨的主菜只有4塊，而且都相當「瘦小」，旁邊3格配菜也是少到能看到盒底，連白飯都只是「薄薄的一層」，讓原PO直呼傻眼。

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該貼文曝光後掀起熱議，隨即有另一個鄉民去朝聖，同樣買了份69元便當，表示看到該店家給的份量後，直覺根本吃不飽，於是又去買了另一家便當來吃，「69元老闆覺得很虧嗎？旁邊75元油雞飯很好吃菜也很多，我想也沒差幾塊，請不要覺得好像賣很便宜就要自知理虧的心態！」

其他網友紛紛表示，「看照片我以為這是剩飯」、「一看還以為是吃過的」、「這根本是剩飯吧」、「肉半路被偷吃了嗎」、「老闆讓你吃出法國料理的FU」、「邊角料便當嗎」、「這真的會越吃越淒涼」、「盒子太大了啦，用圓盒裝就很豐盛了」、「重新定義『簡餐』」

綜合媒體報導，經實地探訪這間剛開幕的便當店，現場看到的便當其實與前兩天在網上看到的照片差很多，但也有可能是被網友批評後，店家做了調整。業者表示，他們只是小本生意，以前沒做過餐飲業，面對網友批評指教他們都虛心接受，並持續改進，請大家多多包涵。

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