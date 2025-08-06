鬼滅之刃《無限城》預售破4500萬超越《復仇者聯盟4》 他喊票房挑戰10億

日本動畫「鬼滅之刃」劇場版《無限城篇 第一章 猗窩座再襲》即將於本週五（8日）在台上映。（資料照）

2025/08/06 16:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本動畫「鬼滅之刃」劇場版《無限城篇 第一章 猗窩座再襲》即將於本週五（8日）在台上映，8月1日起開放預售後，截至今天（6日）威秀影城預售票房已經來到4566萬，超越《復仇者聯盟4：終局之戰》，預售有望衝上5000萬。

威秀影城公關李光爵今在臉書發文指出，《猗窩座再襲》的預售已經來到第6天，這6天的預售票房累積為約4566萬元、13.3萬人次，預估至正式上映前一天8月7日為止，預售票房有機會達到5000萬元。

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李光爵指出，今年全台最賣座的電影為湯姆克魯斯的《不可能的任務：最終清算》，一週預售成績為500萬元，累積約4.5億元票房。而威秀最高預售是《復仇者聯盟4：終局之戰》，一週預售約4000萬票房。最後全台9.1億票房。

李光爵認為《猗窩座再襲》票房潛力相當驚人，以預售成績推估最終票房表現，他直言

：「前一回《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》​達到6億3623萬……那這集有沒有可能做10億？」

《猗窩座再襲》上月18日在日本上映，票房橫掃全日本，至今日上映20天票房估超越185億日幣，已經擠進日本影史票房前10名，外界關注《猗窩座再襲》是否有機會挑戰同樣是鬼滅之刃劇場版《無限列車》的407.5億日本影史票房紀錄。

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