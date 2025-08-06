TBC突斷訊4頻道 衛廣公會批違法、盼NCC速依法恢復播出

台灣寬頻（TBC）昨日突在相關頻道發布跑馬燈，宣布8月6日6時起停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等頻道，以另4個頻道取代。（資料照）

2025/08/06 16:15

〔記者林志怡／台北報導〕台灣寬頻（TBC）昨日突宣布8月6日6時起停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等頻道，影響範圍包括桃園市南區、新竹縣、苗栗縣及台中市。中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會強調，這次違法斷訊影響範圍擴及半個台灣，NCC應盡快依法處理，讓頻道恢復正常播出。

TBC共有5家獨立系統業者，用戶數達62萬2652戶，佔有率14.36%。NCC指出，TBC前年11月雖多次向NCC提出頻道變更，但經過資料補充與調處後，沒有特別結果，也並未獲得NCC許可。

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中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會祕書長陳依玫指出，系統業者與代理商間的糾紛持續已久，但頻道業者在兩者之間相當無辜，今凌晨位於有線電視基本服務區塊的TVBS歡樂台、八大第一台、八大綜合台、Discovery等多個頻道突遭系統業者違法大斷訊，公會深感震驚與遺憾。

陳依玫表示，頻道業者在這次事件中是無辜的受害者，且這次受影響的頻道一直以來也都持續努力投入內容產製，希望系統業者盡快與代理商達成協議，恢復頻道播放，也提供良性的營運空間，保障消費者權益。

此外，陳依玫強調，有線電視經營涉及費率與經營執照許可，都受到政府的嚴格監理，頻道變更更是採取「許可制」，需要經過NCC審查同意，這次TBC進行頻道變更，明顯是完全違法的，希望NCC盡快依法處理，促請系統業者恢復頻道正常播出。

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