為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    TBC突斷訊4頻道 衛廣公會批違法、盼NCC速依法恢復播出

    台灣寬頻（TBC）昨日突在相關頻道發布跑馬燈，宣布8月6日6時起停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等頻道，以另4個頻道取代。（資料照）

    台灣寬頻（TBC）昨日突在相關頻道發布跑馬燈，宣布8月6日6時起停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等頻道，以另4個頻道取代。（資料照）

    2025/08/06 16:15

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣寬頻（TBC）昨日突宣布8月6日6時起停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等頻道，影響範圍包括桃園市南區、新竹縣、苗栗縣及台中市。中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會強調，這次違法斷訊影響範圍擴及半個台灣，NCC應盡快依法處理，讓頻道恢復正常播出。

    TBC共有5家獨立系統業者，用戶數達62萬2652戶，佔有率14.36%。NCC指出，TBC前年11月雖多次向NCC提出頻道變更，但經過資料補充與調處後，沒有特別結果，也並未獲得NCC許可。

    中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會祕書長陳依玫指出，系統業者與代理商間的糾紛持續已久，但頻道業者在兩者之間相當無辜，今凌晨位於有線電視基本服務區塊的TVBS歡樂台、八大第一台、八大綜合台、Discovery等多個頻道突遭系統業者違法大斷訊，公會深感震驚與遺憾。

    陳依玫表示，頻道業者在這次事件中是無辜的受害者，且這次受影響的頻道一直以來也都持續努力投入內容產製，希望系統業者盡快與代理商達成協議，恢復頻道播放，也提供良性的營運空間，保障消費者權益。

    此外，陳依玫強調，有線電視經營涉及費率與經營執照許可，都受到政府的嚴格監理，頻道變更更是採取「許可制」，需要經過NCC審查同意，這次TBC進行頻道變更，明顯是完全違法的，希望NCC盡快依法處理，促請系統業者恢復頻道正常播出。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播