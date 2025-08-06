量子力學100週年 新北教局推人才培育計畫

新北市教育局長張明文指出，市府結合北北基桃各校與產業、大專院校等單位，啟動「新北市量子科技人才培育元年」。（記者黃子暘攝）

2025/08/06 16:14

〔記者黃子暘／新北報導〕量子力學誕生100週年，聯合國將今年訂為「國際量子科學與技術年」，新北市教育局長張明文指出，量子科技已從理論邁入實際應用，持續改變產業結構，市府結合北北基桃各校與產業、大專院校等單位，啟動「新北市量子科技人才培育元年」，並於8月6日至7日在市府6樓大禮堂舉辦專為高中職學生量身打造的「國際量子科技展」，目標在2028年培育100位量子素養教師、舉辦100場量子課程活動，並促成100家產官學研機構合作。

教育局表示，科技展活動吸引北北基桃45所學校、650名學生參與，體驗量子科技教育包含運算、通訊、醫療等未來關鍵科技；展覽現場設置15個體驗學習攤位，內容涵蓋量子電腦、感測、離子阱等主題，還可現場操作來自產學界的量子教具與虛擬實境（VR）模擬設備，中央研究院院士李羅權、國立台灣大學教授鄭原忠、NVIDIA李正匡博士、鴻海張銘顯博士、香港物理學會教授王欣等講師也受邀來解析最新量子應用與全球趨勢。

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台大教授傅昭銘、王欣指出，量子科技正由基礎研究走向實務應用，重塑全球運算與通訊，未來將深刻影響產業結構，肯定新北推動量子素養教育，量子素養普及將會成為未來關鍵能力。

張明文說，這次展覽以互動與體驗為核心，搭配VR模擬與互動教具，讓學生從基礎概念學起，進一步延伸至通訊、醫療及人工智慧等應用；量子科技人才培育元年結合「未來科技人才鏈」政策，預計3年內投入1000萬元經費，規劃自國小至高中推動課程，依各校特色發展科學研究、工程科技與商業創新應用，並串聯產學界資源，建構人才培育體系。

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