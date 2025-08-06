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    網紅醫師減重手術10天釀2命停刀調查 醫師懲戒委員會審議最重吊銷證書

    高雄市衛生局今（6）日指出，醫院自7月28日起已暫停王姓醫師執刀調查，並已交由醫師懲戒委員會於8月中下旬審議，最重可吊銷證書。（擷取自王姓醫師臉書）

    高雄市衛生局今（6）日指出，醫院自7月28日起已暫停王姓醫師執刀調查，並已交由醫師懲戒委員會於8月中下旬審議，最重可吊銷證書。（擷取自王姓醫師臉書）

    2025/08/06 16:17

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄王姓網紅醫師近期執行減重手術，遭控訴10天內發生2名女性術後死亡，並有術前未仔細看診評估、術後出現異常未積極處置、未依醫療程序收受顧問費等情形，高雄市衛生局今（6）日指出，醫院自7月28日起已暫停王姓醫師執刀調查，並已交由醫師懲戒委員會於8月中下旬審議，最重可吊銷證書。

    高雄市衛生局表示，小港安泰醫院已於7月28日起暫停王姓醫師於該院所有手術排程，僅維持周一及部分周六門診提供術後病人追蹤，相關禁令會持續至醫療爭議釐清，確認相關手術無安全疑慮為止。衛生局將依法嚴格審核、列管王姓醫師報備支援醫療申請案件。

    另依據《醫師法》第25條規定，醫師有業務重大或重複過失行為、過度治療、違背醫學倫理或業務上不正當行為等任何情事，可由主管機關移付懲戒，衛生局已收集此案相關事證及病歷，依法移付醫師懲戒委員會，並訂於8月中下旬開會審議，最嚴重將可吊銷醫師證書。

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