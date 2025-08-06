搭高鐵拒「情勒換位」被飆罵沒愛心 陌生人1動作暖哭她

許多民眾搭乘高鐵等大眾交通運輸工具時，都曾遇過不愉快的「換位」經驗。示意圖。（資料照，歐新照）

2025/08/06 17:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾搭乘高鐵等大眾交通運輸工具時，都曾遇過不愉快的「換位」經驗。有女網友分享，日前她一上高鐵，就發現車位被1名阿姨坐走，她持車票與對方溝通，即便對方用受傷情勒也未退縮，最終阿姨離開位置，卻在她附近狂碎念「沒愛心」，所幸她下車時獲得陌生人送小禮安慰，讓她感動不已。

該名網友昨（5日）在Dcard以「高鐵買了對號座真的沒義務要跟他人換座位」為標題發文，提到她當晚8點搭乘高鐵從新竹北上，未料一上車就看到自己買的靠窗車位，已被1名陌生阿姨坐走，她當場出示車票跟阿姨表明，但對方卻回說「怎麼了？我手斷掉餒！」，還聲稱自己有跟其他乘客講好，並不斷強調手斷掉的自己需要坐靠窗位置。

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原PO指出，當時旁邊還有2個位子是空著，因此她完全無法理解這名阿姨，為何把自己的佔位行為，說得那麼的理直氣壯。對此，原PO向對方強硬重申，「我買的是靠窗位，我就是想坐這裡」，這才讓阿姨不情不願移到靠走道座位，過程中還語氣不善，狠狠警告她「不准碰到我手」，讓她不客氣回嗆，「要別人借過，不用這樣的態度。」

阿姨聽到這句話後，變得更加生氣，並在一路上瘋狂碎念原PO「沒同情心」、「沒愛心」，之後還假藉跟兒子通電話的名義，陰陽怪氣說，「不要隨便交女朋友，現在女生都沒良心」，讓原PO氣得吐槽，很想跟對方兒子說，「請幫你媽買靠窗的座位好嗎？不要讓她覺得別人都應該因為她手斷掉，所以要答應跟她交換座位欸。」

原PO強調，她的善心、愛心或同情心會看人給，這名阿姨顯然不在範圍內。此外，經歷這場心累風波的原PO，透露自己下車前獲得陌生旅客送上一張飲料折價券，背後還寫下稱讚她的行為，「幸好妳堅持守護了自己的權益，妳很棒！」，讓她感到心頭一暖，「對不起讓其他人看到這麼幼稚的爭執，但謝謝這位小透明的溫柔。」

貼文一出，大批網友留言痛斥無理取鬧的阿姨，「這年頭真的老瘋子越來越多」、「老一輩真的很愛占便宜還情勒，還講那什麼大道理，超級不要臉」、「大媽真的很愛情勒，麻煩這種去煩自家人就好，可以不要放出來害人嗎？」、「這個大媽將來一定是個惡婆婆，對待陌生人都可以這麼不客氣了，希望她未來的媳婦不要被她欺負」。

另外，還有不少人被「小透明」的暖舉給感動到，「小透明好讚」、「小透明是天使」、「小透明也太可愛」、「小透明的字真漂亮」、「小透明好暖，好人一生平安」、「小透明好貼心，收到會超感動的」、「小透明好讚！收到真的會很開心」、「小卡片真的暖，直接把壞心情沖走」、「世界上有神經病情勒仔，但也有溫暖如小透明的人」、「希望世界上多一點像小透明這樣願意傳遞溫暖給陌生人的人」。

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