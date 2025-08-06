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    8/8免費送1000支台糖冰棒！ 屏東夏日狂歡祭已吸65萬人潮

    受到親子歡迎的屏東夏日狂歡祭。（記者羅欣貞攝）

    受到親子歡迎的屏東夏日狂歡祭。（記者羅欣貞攝）

    2025/08/06 15:59

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東夏日狂歡祭7月18日開幕以來已吸引逾65萬人次參加，活動場地縣民公園前身為台糖糖廠，歡慶父親節，屏東縣長周春米與台糖公司董事長吳明昌決定合作，在8月8日當天下午5時贈送1000支台糖冰棒，陪伴民眾歡度「爸」氣十足的父親節。

    屏東縣府傳播暨國際事務處表示，屏東縣民公園前身為台糖製糖廠，隨著時代變遷與產業轉型逐漸式微，後期由縣府接手活化修復，成功轉型為親子共融的友善遊戲場，從年初的屏東燈節到夏季的屏東夏日狂歡祭，佔地寬廣的空間，已成為舉辦大型活動的最佳場地，展現結合在地歷史與創意的魅力。

    傳播處指出，今年夏日活動全新升級，開幕以來獲得民眾好評，為感謝民眾的支持，縣府團隊與台糖公司攜手合作，將於8月8日下午5時整，民眾只要在社群網站打卡並HASHTAG「屏東夏日狂歡祭」，至活動服務台出示畫面，就可免費兌換1支冰棒，數量有限，送完為止，邀請大家帶著爸爸，一起獻上夏日的甜蜜祝福。

    夏日狂歡祭活動至8月31日止，活動期間免費入場，童話冰宮則需索票入場，除週三為活動整修日，每日開園時間為下午3時至晚間9時，考量週五及週六人潮較多，延長至晚間10時。更多活動訊息請至「2025屏東夏日狂歡祭」官網查詢。

    今年屏東夏日狂歡祭有零下10度、會下雪的冰宮。（記者羅欣貞攝）

    今年屏東夏日狂歡祭有零下10度、會下雪的冰宮。（記者羅欣貞攝）

    屏東夏日狂歡祭8月8日下午將免費送出1千支冰棒。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東夏日狂歡祭8月8日下午將免費送出1千支冰棒。（圖由屏東縣政府提供）

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