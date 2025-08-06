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    原民文化研習營「以部落為教室」 逾百高中生動手實作狩獵陷阱

    學員於山林中實作傳統陷阱製作與射藝體驗，在汗水與技巧中體現原住民族與自然共生的智慧。（圖由教育部提供）

    學員於山林中實作傳統陷阱製作與射藝體驗，在汗水與技巧中體現原住民族與自然共生的智慧。（圖由教育部提供）

    2025/08/06 15:37

    〔記者楊綿傑／台北報導〕原住民族教育向下扎根！教育部支持學校設計具在地文化特色的學習活動，今年暑期有台東高中與花蓮女中分別辦理原住民族文化研習營，吸引全台逾百位高中生共襄盛舉。學員實地踏查原鄉部落、親身體驗傳統技藝與文化脈絡，將部落轉化為教室，讓文化成為教材，學生成為文化的行者，培養族群理解與文化尊重。

    台東高中以「原鄉即學堂」為理念，設計涵蓋布農、卑南與阿美3大族群之主題課程。課程結構強調沉浸式體驗與跨領域連結，學生透過部落導覽、原民藝術實作與文化對話，深化對族群生活脈絡的理解。

    活動內容包含初來部落八部合音賞析、南王高山舞集的舞蹈學習、史前文化博物館的皮雕與飾品創作，並穿插傳統生態知識與抗日歷史記憶之再現，引導學員從文化感知走向歷史詮釋，強化主體文化認同與族群共學意識。

    花蓮女中辦理研習活動以「文化行動者的養成」為核心，構築多點交織的文化實作學習場景。學生依族群主題分組學習，包含太魯閣族的苧麻編織與意象圖騰解析、布農族植物種子創作與文化符碼轉譯、阿美族酒釀與搗麻糬工藝體驗，前往吉籟獵人學校實地參與傳統射藝、生火技術與狩獵陷阱製作課程，展現文化技藝的身體記憶與環境智慧。最後透過團體創作、跨族群展演與成果發表，實踐學生文化再敘事與社群傳播能力，凝聚族群教育之現場動能。

    國教署表示，學校以「體驗+實作+共創」為課程核心，將部落轉化為教室、文化為教材，不僅深化學生對原住民族的理解與尊重，也賦予原住民族文化教育新的實踐意義。將持續支持學校辦理相關活動，鼓勵更多學生開啟文化行旅，成為文化的行者，也讓多元族群價值在校園中扎根與綻放。

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