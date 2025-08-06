新北市午後對流旺盛恐下大雷雨，啟動防溺勸遊客緊急上岸。（示意圖）

2025/08/06 15:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕今天下午受熱對流影響，新北市天氣不穩定，中央氣象署及委外氣象團隊研判，午後可能出現雷陣雨，預估烏來、新店、石碇、坪林、三峽等地山區將有明顯降雨，局部地區將出現短時強降雨及雷擊發生機會，預估時雨量達大雨等級，新北市災害應變中心、消防局啟動防溺機制，通令三峽、淡水、坪林各水域防溺小組，到各個防溺點提前警告遊客提高警覺、強制上岸，避免發生意外。

新北市消防局長、災害防救辦公室副主任陳崇岳表示，5日烏來區南勢溪出現民眾溯溪遭遇溪水暴漲受困，所幸緊急救援平安脫困，提醒民眾避暑從事水域活動務必留意天氣變化，以免發生危險，另需特別注意氣象署發布的「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」，收到簡訊時，務必提高警覺，儘速撤離危險區域 ，確保自身安全。

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新北市政府災害應變中心提醒民眾外出攜帶雨具，駕駛車輛行經地下道、低窪地區請提高警覺，駕駛人留意道路積水或視線不良等狀況，山區活動亦請特別留意雷擊與突發性強降雨；民眾也可透過臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢即時防災資訊，市政府將隨時更新動態。

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