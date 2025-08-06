消基會預測4美豬牛談判項目 籲守住最後一條防線

消費者文教基金會6日針對美國肉品議題，呼籲我國談判團隊守住萊劑容許值標準，「產地標示」更是最後一條防線。左起消基會執行董事吳榮達、董事長鄧惟中、秘書長陳雅萍。（記者蔡昀容攝）

2025/08/06 15:29

〔記者蔡昀容／台北報導〕美國對台暫時性關稅20％，我國持續談判下調。消費者文教基金會今（6日）針對美國肉品議題，呼籲談判團隊守住萊劑容許值標準，「產地標示」更是最後一條防線；若仍失守，可透過「間接辨識策略」，例如強化非美國肉品標示稽查、開發肉品追溯查詢平台、修法賦予未標示產地者為「高風險品」，保障民眾知情權。

我國與美方的關稅談判，目前因保密協定無法對外透露，不過消基會依據去年參與台美貿易談判的經驗，推測此次關稅談判會再提出。

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消基會執行董事吳榮達表示，第一個是邊境檢查，包括檢疫檢查、農產品食品檢驗，美國方面抱怨邊境檢疫退運程序太過繁瑣、質疑台灣是否與國際標準一致等。第二個是國內檢查，食藥署國內檢驗也確實頻率增加，也間接導致不及格率增加，也被美方認為是非關稅障礙。

第三個是萊克多巴胺標準。美國貿易代表署（USTR）年初點名台灣應廢除美牛禁令、放寬美豬萊劑殘留值，近期也盛傳關稅談判上，我方有意放行美牛內臟及絞肉，並將美豬腎萊劑容許值0.04ppm，放寬比照國際食品法典委員會（Codex）0.09ppm。第四個是產地標示。美方可能進一步要求台灣取消美豬、美牛的產地標示制度。

吳榮達認為，國人食用內臟習慣與外國不同，例如孕後做月子就常食用「腰子」，因此對於豬腎萊劑容許值較為嚴格。這波關稅談判能否守住萊劑容許值，吳坦言「悲觀」，若容許值守不住，呼籲政府應該把關最後一道關卡「產地標示」，民眾選購應有知情權。

消基會提出3建議：「強化非美國肉品標示稽查」，嚴格要求其他國家肉品揭露產地，並進行定期查察與公告，讓民眾面對無產地標示肉品，可提高美牛、美豬警覺；「開發肉品追溯查詢平台」，政府可建立網站或APP，供民眾掃描包裝條碼，查詢來源國、進口商、配送通路與檢驗紀錄；「修法賦予產地未標示者為高風險品」，推進食品安全衛生管理法修法，將無產地標示者視為高風險，要求提高邊境檢驗比率並限制通路販售。

秘書長陳雅萍強調，美國主張其肉品符合Codex標準，但Codex的萊劑容許標準，於2012年通過時，是以極小票差69比67通過，被多國批評是政治妥協而非科學共識。而我國目前未開放美牛內臟，是為防堵普萊恩蛋白質帶來狂牛症的風險。

董事長鄧惟中表示，總統賴清德強調談判4大原則，其中包含糧食安全及國人健康，顯示農產品與談判內容有很大關聯；美國前總統甘迺迪曾說，消費者享有4大基本權利，即安全、被告知、選擇及表達意見的權利，建議談判代表可援引4點進行談判，守護台灣人的健康，不希望產業利益折衝造成人民損失。

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