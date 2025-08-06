南市飲冰品抽驗 台糖2款冰棒不合格

南市衛生局公布市售飲冰品抽驗結果，共有11件不合格。（圖由南市衛生局提供）

2025/08/06 15:14

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市衛生局公布今年5月至6月間市售飲冰品抽驗結果，共計抽驗51件產品，其中有11件不合格，包括知名的台糖紅豆冰棒和芋頭冰棒2款產品的腸桿菌科超標，不符衛生標準。

南市衛生局表示，為維護市民夏季食用飲冰品的衛生安全，今年5月至6月間，針對南市轄內攤商、流動攤販及餐飲業者販售的飲料及冰品進行抽驗，共計抽驗51件產品，檢驗其食品中微生物是否符合衛生標準。其中共有11飲料、綠茶、果蔬汁及冰品檢驗結果不符衛生標準，已依食品安全衛生管理法通知業者限期改善，複檢不合格者則開罰，並輔導業者落實製程及製作販售場所等應符合食品良好衛生規範準則。

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南市衛生局表示，微生物如超過衛生標準，即表示業者製作過程有不潔、溫度保存不當、食材、器具、包裝等遭受污染，或者工作人員的衛生狀況不當等因素有關。依食品安全衛生管理法規定，業者須限期改正，屆期未改正，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。此外，檢出腸桿菌科或大腸桿菌超標，顯示產品衛生條件不良。提醒民眾應優先選擇環境整潔、衛生管理良好的店家，並應在購買後2小時內食用完畢，避免因細菌滋生導致腸胃不適。

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