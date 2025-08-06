丹娜絲颱風重創台南 2校園安置災戶

市府盤點北門國小玉湖校區、蚵寮國小雙春校區將作為臨時安置場所。（圖由台南市政府提供）

2025/08/06 15:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，為加速災後重建並安置暫時無家可歸民眾，繼上週啟動貨櫃屋安置政策後，今（6日）再公布兩處臨時安置所，分別位於北門國小玉湖校區與蚵寮國小雙春校區，目前已整理完成6戶，災民今日將可入住，只要完成就開放，預計13日前可提供合計20戶入住。

針對貨櫃屋安置，南市府副秘書長殷世熙說明，目前財政局已盤點17區27處可提供使用的公有地，供民眾申請放置貨櫃屋。截至目前，已有鹽水區2戶、新營區1戶提出申請。民政局表示，該方案是提供尚未修繕住屋的居民一個安全的暫時居所，尚未領取租金補貼的災民，都可以到區公所提出申請，申請期限至8月31日止。

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市府工務局表示，針對自行拆除危險建物的民眾，9月底前可申請每戶2萬元補助，若由政府代拆則由政府全額負擔。此外，未來將持續盤點校園空間作為安置備用選項。

市府統計，依目前屋損慰助金申報高達2萬8027戶，概估其中約1萬戶（屋損20平方公尺以下）已完成修繕，仍有約1萬5000戶待修。市府也聯合民間力量積極協助弱勢災戶，共1097戶弱勢家庭需援助，目前慈濟基金會認養北門、學甲、將軍、七股、鹽水等地共129戶，其餘由市府協助968戶（包含做工行善團1戶、企業認養15戶、台灣營造同業公會20戶），將持續媒合協助。

台南市政府於北門國小玉湖校區及蚵寮國小雙春校區設立臨時安置場所，預計8月13日前提供合計20戶入住。（圖由南市府提供）

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