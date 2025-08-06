西門町「彩虹地景」消失了？北市觀傳局：8/15前完工「TAIPEI字樣將轉向」

台北西門町捷運站6號出口的彩虹地景，五顏六色的跑道造型在都市中格外亮眼，成為外國觀光客必打卡的熱點，豈料近期不少遊客抵達西門町卻撲空，因為現在彩虹地景被移除，變成整片柏油路變成一片黑。（資料照）

2025/08/06 15:37

〔記者孫唯容／台北報導〕台北西門町捷運站6號出口的彩虹地景，五顏六色的跑道造型在都市中格外亮眼，成為外國觀光客必打卡的熱點，豈料近期不少遊客抵達西門町卻撲空，因為現在彩虹地景被移除，變成整片柏油路變成一片黑，台北觀光傳播局今（6）日說明，未來完工後的彩虹地景的TAIPEI字樣轉向，讓遊客拍攝彩虹地景，也能輕鬆同框西門町商圈，預計8月15日前完工。

觀傳局說明，完工後的彩虹地景將會以全新面貌亮麗回歸，TAIPEI字樣轉向，讓遊客拍攝彩虹地景也能輕鬆同框西門町商圈；此次地景重繪，也因配合新工處路段銑鋪施工，兩者需間隔14天才可重繪上漆，又因近期遇多次大雨影響期程，預計8月15日前完工。

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針對彩虹地景維護，觀傳局表示，原則每季清洗一次，並視掉色情形重繪上漆，為了迎接每年10月在台北舉辦的同志遊行，觀傳局不僅重新彩繪6號彩虹，也將於10月推出Color Taipei 系列活動，包含創意的彩虹觀光巴士遊程，以及與旅宿、酒吧業者合作等，持續推動台北彩虹觀光及夜經濟。

觀傳局指出，除西門町之外，市府前市民廣場也設有彩虹地景，歡迎國內外遊客到此拍照打卡，還可將彩虹地景與台北101一同收入鏡頭，感受台北多元友善，留下美好回憶。

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