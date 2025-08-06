0728西南氣流太可怕 登山聖地北大武山步道停到年底

0728西南氣流造成屏東縣境內熱門的登山聖地北大武山步道嚴重破壞。（屏東分署提供）

2025/08/06 14:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕0728西南氣流不僅造成屏東縣至少1億元的農損，連縣境內熱門的登山聖地北大武山步道又再度受到破壞，經過初步評估，工期長達將近半年，暫停開放期間全面延長至今年年底。

北大武山步道受造成豪雨影響，勘災結果已造成0.45k、0.55k、0.65k、2.45k、6.1k附近有多處塌陷，約1.5 km處則是棧橋遭落石砸損，2.6k處的路基流失、路幅縮減等多處災損，而舊傷未癒、新傷又增的情形下，修復之路迢迢。

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林業與自然保育署屏東分署指出，除了步道外，目前聯外產業道路部分路基掏空，原預估暫停開放至8月10日，但上一波災害過後還未處置完畢狀況下，將延長暫停開放至12月31日，所幸山屋本身沒有受到嚴重傷害，已繳費的住宿民眾可至山屋系統申請全額退費。

農業部林業及自然保育署屏東分署所轄的六義山步道、靈山步道、雙溪樹木園步道、石門山步道、高士佛步道即日起重新開放，其他步道，例如浸水營步道西段因大漢林道部分部分路段坍塌，俟道路搶通後再進入檢視確認。考量近期山區土壤含水量高，後續恐仍有落石、坍方及倒木風險，請民眾短期內儘量避免前往山區活動。

建議民眾於行程前務必密切關注氣象與官方公告動態，至台灣山林悠遊網查詢相關森林育樂場域開放動態，維護安全。

0.65k崩塌情形。（屏東分署提供）

6.1k崩塌情形。（屏東分署提供）

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