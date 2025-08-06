愛粉鳥更愛老婆 台南「賽鴿達人」獲鑽石婚楷模

被稱為「賽鴿達人」的黃重信，與妻子黃張雪英結褵62載，鶼鰈情深，獲公所鑽石婚楷模。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/06 15:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區已屆8旬的黃重信，年輕時賣魚、種田，與妻子黃張雪英攜手打拚，辛苦扶養兒女，暇餘時喜歡「飼粉鳥」，長期下來練就出專業技術，參加賽鴿比賽，屢創佳績，被譽為達人等級，堪稱地方傳奇；夫婦倆結褵62載，父親節前夕，獲得鑽石婚表揚，被問到結縭逾1甲子，家庭經營的訣竅，他放閃地說：「愛老婆就對了」。

仁德公所原本在2日以餐會形式辦理父親節聯歡活動，同時表揚鑽石婚，由於豪雨而取消，改由區長黃素美率領團隊逐一到府頒獎，現場也加發禮券，獻上誠摯的祝福，地方各級民代都共襄盛舉，增添熱鬧氣氛。

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住在中洲里的82歲黃重信，與黃張雪英於1963年結婚迄今，育有1男3女，成就都不錯，而家裡客廳掛滿入賞鴿的圖片，展現輝煌的戰績；其實他的本業是在當地市場賣魚，每天凌晨都騎腳踏車遠赴安平批貨，收攤後，也要下田，栽種水稻與番薯，胼手胝足，全力照顧一家大小。

黃重信退伍後不久，就開始養鴿，成為暇餘的娛樂，自己摸索、學習，玩出興趣，「放飛」技術更是日益專業，除了品種、飼料之外，他還有獨特的訓練秘訣，在各大比賽獲獎，不計其數，也闖出名號。

黃重信親切、隨和，50年來，大家都知道當地有位「鴿王」，一般民眾只聞其名，不識其廬山真面目，顯見他平時相當低調，即使要幫助弱勢，也都請妻子或兒女代為出面，行善不欲人知。

黃重信與78歲老伴黃張雪英的相處之道，則是彼此尊重、扶持，他說自己只有初中學歷，書讀得少，但做人的道理一定要懂，教育兒女孝順，且熱心公益。

退休後的黃重信，仍熱衷於自己的「粉鳥世界」，但更懂得養生之道，目前夫婦倆的共同興趣就是游泳，鍛鍊身體，他強調，一切以健康為要，才能與老伴走得更久遠。

黃重信與黃張雪英結褵62載，獲公所鑽石婚楷模，3位女兒一起合影。（記者吳俊鋒攝）

仁德中洲里的黃重信、黃張雪英結褵62載，鶼鰈情深，獲公所鑽石婚楷模，在地方各界見證下接受表揚，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

住家客廳掛滿黃重信入賞鴿的圖片，展現輝煌的戰績。（記者吳俊鋒攝）

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