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    雲林國民運動中心廠商提前9月底解約 縣府上網招商拚10月底重開幕

    雲林國民運動中心原經營廠商9月底終止合約，縣府已依促參法公開招商，拚10月底前重新開幕。（記者李文德攝）

    雲林國民運動中心原經營廠商9月底終止合約，縣府已依促參法公開招商，拚10月底前重新開幕。（記者李文德攝）

    2025/08/06 15:20

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣國民運動中心2019年啟用，由縣府委外營運，但廠商提前解約，近日公告多項場地、設施停止服務且受理退費。縣府表示，已依《促進民間參與公共建設法》上網招商，估計8月底完成廠商甄選、議約，預計10月底重新開幕。

    雲林縣國民運動中心具備游泳池、桌球室、綜合球場、羽球場、韻律教室及體適能中心等，啟用後喜好運動的民眾便都會到此運動，但國民運動中心日前公告，停地下車場、游泳池、體適能中心及各項課程停止服務，9月1日起桌球場、綜合球場停止開放，同時受理各項課程、票券退費，坊間還謠傳國民運動中心要倒閉。

    縣府教育處長邱孝文表示，因合約規定廠商經營方向調整，與縣府協調9月底終止合約，合約終止時要返還資產給縣府，因此廠商提前終止服務，以便進行館舍修繕復原工作。

    教育處表示，縣府已依法重新上網公開招商，預計8月底完成廠商甄選和議約，待原廠商的合約終止後，考量新廠商需點交、籌備重啟時間，預計趕在10月底前重新開幕，提供民眾優質的運動服務。

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