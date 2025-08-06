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    台南災民反映亟需電扇 獅子會捐1200台

    立委陳亭妃、市議員蔡秋蘭媒合獅子會捐贈台南災區共1200台電風扇。（陳亭妃提供）

    立委陳亭妃、市議員蔡秋蘭媒合獅子會捐贈台南災區共1200台電風扇。（陳亭妃提供）

    2025/08/06 14:36

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南天氣終於放晴，但風災過後的災區重建之路仍漫長。因災民反映亟需電風扇物資，立委陳亭妃、市議員蔡秋蘭媒合國際獅子會、名人國際獅子會、赤嵌獅子會、中山獅子會、向陽獅子會捐贈台南災區共1200台電風扇。

    陳亭妃表示，獅子會繼先前捐贈電風扇至學甲、北門、將軍等地區後，今天再擴大捐贈對象，擴及七股、佳里、西港地區的受災戶。總計捐贈數量1200台電風扇，希望能在炎夏中為受災民眾帶來一絲涼意，安撫身心，也象徵社會溫暖不斷。

    這次愛心捐贈行動由國際獅子會300E-1區第八專區第16分區多位會長與幹部共同促成，包括第16分區主席黃國棟、第八專區主席簡士勛、赤嵌獅子會會長黃全佑、中山獅子會會長黃盈富、名人獅子會會長林育志、向陽獅子會會長江忠諺等，大家齊心合力，集結資源，展現獅子會「關懷社會、服務人群」的精神。

    陳亭妃表示，這些電風扇雖然只是簡單的物資，卻代表社會各界的關懷，願與大家一起面對困難。蔡秋蘭也感謝國際獅子會的大力支持，社會處處有溫情，只要大家攜手合作，台南一定會更好。

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