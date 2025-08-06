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    職涯探索家庭支持不可或缺 逾9成國中生會跟家人聊相關話題

    國家教育研究院公布國中九年級學生職涯探索活動參與情形，其中公立學校學生較私立學校學生積極參與體驗型活動，而私立學校學生較公立學校學生更常運用網路進行職涯探索。（國教院提供）

    國家教育研究院公布國中九年級學生職涯探索活動參與情形，其中公立學校學生較私立學校學生積極參與體驗型活動，而私立學校學生較公立學校學生更常運用網路進行職涯探索。（國教院提供）

    2025/08/06 14:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕職涯探索，家庭陪伴很重要！國家教育研究院公布國中九年級學生職涯探索活動參與情形，其中公立學校學生較私立學校學生積極參與體驗型活動，而私立學校學生較公立學校學生更常運用網路進行職涯探索，但不論公私立學校的學生，與家人聊聊未來職業的比例都超過9成，顯見家庭的支持不可或缺。

    國家教育研究院的「台灣學生成就長期追蹤評量資料庫（TASAL）」於今年6月針對近8000名國中九年級學生進行調查，深入了解他們在職涯探索活動中的參與情況。

    資料顯示，公立學校學生較積極參與體驗型活動，例如參加技藝課程的比例達到55.82%，高於私立學校的49.74%。類似的還有職場體驗、職業試探活動，以及職業博覽會，公立學校都略勝一籌。

    國教院分析，這可能是公立學校的學生組成多元，探索的未來方向也更廣泛，學校能提供多元的職業試探機會，以滿足不同學生的需求。

    而在運用網路進行職涯探索方面，從資料可以發現，私立學校學生則略占上風。如填寫興趣或性向測驗的比例高達89.03%，略高於公立的87.34%，這顯示私立學校學生對於透過網路進行職涯探索，展現出更多的自主性。

    國教院特別提及，不論公私立學校的學生，與家人聊聊未來職業的比例都超過9成，顯然，家庭的支持在孩子的職涯探索中，扮演著不可或缺的重要角色。

    為了幫助學生更好地了解自己的未來方向，研究團隊建議，公立學校可以引導學生運用數位工具進行職涯探索，而私立學校則可以增加學生職涯探索體驗活動。此外，教師應積極提供諮詢與引導，鼓勵學生主動探索，而家長也應持續給予支持與傾聽。

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