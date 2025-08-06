為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    太熱了！穿越高雄輕軌「黃區」過馬路 高捷：最高可罰7500元

    輕軌與一般路口黃色警戒區不得穿越，車輛經過時也不能停留。（翻攝官網）

    輕軌與一般路口黃色警戒區不得穿越，車輛經過時也不能停留。（翻攝官網）

    2025/08/06 14:41

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄連日暴雨過後再現烈日有民眾從輕軌下車等待過馬路時，疑因太熱受不了，直接穿越路口「黃色警示區」，高雄捷運公司提醒黃區不能進入，違者最高可罰7500元。

    輕軌吸引越來越多民眾搭乘，部分乘客疑因不熟悉順向與逆向車班，搭車時可能找錯月台，尤其大順路上部分車站月台在路口兩側（近端車站），有乘客或不了解規矩？或為趕上班車？竟穿越黃色警示區到對向車站。

    高雄連續多日遭暴雨肆虐後，今出現許久未見的大太陽，但極端落差也讓許多人受不了，輕軌大順、自由路口就接連出現民眾在路口等不及，逕自穿越黃區到對向輕軌車站，有身障人士坐電動輪椅加速通過，也有長輩帶著小孩一起小快步穿越，讓其他路人有點擔心。

    高捷說明，輕軌與一般道路的交會處，行駛範圍內的地面繪製為黃色警示區域，用路人行經黃線區禁止停留、應儘速通過；若違反相關規定，可依違反大眾捷運法第50條之裁罰基準，處行為人或駕駛人1500以上、7500元以下罰鍰。

    身障朋友操作電動輪椅快速穿越輕軌路口黃區。（記者王榮祥攝）

    身障朋友操作電動輪椅快速穿越輕軌路口黃區。（記者王榮祥攝）

    長輩帶著家人快步走過輕軌黃區。（記者王榮祥攝）

    長輩帶著家人快步走過輕軌黃區。（記者王榮祥攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播