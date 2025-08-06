太熱了！穿越高雄輕軌「黃區」過馬路 高捷：最高可罰7500元

輕軌與一般路口黃色警戒區不得穿越，車輛經過時也不能停留。（翻攝官網）

2025/08/06 14:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄連日暴雨過後再現烈日有民眾從輕軌下車等待過馬路時，疑因太熱受不了，直接穿越路口「黃色警示區」，高雄捷運公司提醒黃區不能進入，違者最高可罰7500元。

輕軌吸引越來越多民眾搭乘，部分乘客疑因不熟悉順向與逆向車班，搭車時可能找錯月台，尤其大順路上部分車站月台在路口兩側（近端車站），有乘客或不了解規矩？或為趕上班車？竟穿越黃色警示區到對向車站。

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高雄連續多日遭暴雨肆虐後，今出現許久未見的大太陽，但極端落差也讓許多人受不了，輕軌大順、自由路口就接連出現民眾在路口等不及，逕自穿越黃區到對向輕軌車站，有身障人士坐電動輪椅加速通過，也有長輩帶著小孩一起小快步穿越，讓其他路人有點擔心。

高捷說明，輕軌與一般道路的交會處，行駛範圍內的地面繪製為黃色警示區域，用路人行經黃線區禁止停留、應儘速通過；若違反相關規定，可依違反大眾捷運法第50條之裁罰基準，處行為人或駕駛人1500以上、7500元以下罰鍰。

身障朋友操作電動輪椅快速穿越輕軌路口黃區。（記者王榮祥攝）

長輩帶著家人快步走過輕軌黃區。（記者王榮祥攝）

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