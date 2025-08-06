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    風災引爆「漁電共生」制度性缺陷？ 彭啓明：針對大型光電案場總體檢

    丹娜絲颱風重創中南部地區，重災區停電長達1週，暴露「漁電共生」制度性缺陷，環境部長彭啓明向經濟部拋出大型光電案場進行全面總體檢想法。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    丹娜絲颱風重創中南部地區，重災區停電長達1週，暴露「漁電共生」制度性缺陷，環境部長彭啓明向經濟部拋出大型光電案場進行全面總體檢想法。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    2025/08/06 14:13

    〔記者黃宜靜／台北報導〕立委質疑丹娜絲颱風重創中南部地區，重災區更停電長達1週，暴露「漁電共生」制度性缺陷；對此，環境部長彭啓明表示，已向經濟部拋出大型光電案場進行全面總體檢想法，至於大型案場標準將再討論。

    民進黨立委郭國文、鍾佳濱與環團今（6日）召開記者會，指丹娜絲颱風重創台南七股，沿海重災區停電長達1週，暴露「漁電共生」制度性缺陷，光電案場雖近在咫尺，卻無法提供備援供電。

    彭啓明今出席台灣氣候聯盟會員大會，會前接受媒體採訪時表示，此次風災後，從後端處理觀察到現有光電案場有存在管理問題，如遇到災害時缺乏應對措施、災害發生後，無法進行清運，甚至沒有清運計畫等問題，他已向經濟部拋出大型光電案場進行全面的總體檢想法，且環境部願意一同執行。

    至於大型光電案場標準為何？彭啓明表示，需再進行討論，目前初步規劃約有300多家可被認定為大型案場，可能以面積劃分，如1公頃以上、或是裝置容量達1MW以上。總體檢時，可針對好的案場予以鼓勵，反之，有問題者則要求改善。

    彭啓明坦言，經濟部有增加綠能發電量的壓力，因此對於全面總體檢較為謹慎，擔心總體檢後會減慢整體光電發展的速度，目前仍在溝通中。

    丹娜絲颱風重創中南部地區，重災區停電長達1週，「漁電共生」成效引發關切。（資料照，記者林宜樟攝）

    丹娜絲颱風重創中南部地區，重災區停電長達1週，「漁電共生」成效引發關切。（資料照，記者林宜樟攝）

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