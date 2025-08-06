投身水保32載歷經風災埋人 宜蘭羅菀慈獲全國深耕貢獻獎

投身水保工作32載歷經風災埋人，宜蘭羅菀慈獲頒全國個人深耕貢獻獎。（記者王峻祺攝）

2025/08/06 14:11

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府水利資源處水土保持服務團業務承辦人羅菀慈，投身水保工作32年，不僅首創「行動水保車」深入鄰里，還肩負與地方橫縱向聯繫重任，更歷經梅姬颱風重創宜蘭，民眾遭掩埋等後續勘災及復原，今年獲頒農業部農村發展及水土保持署「個人深耕貢獻獎」，成為全國唯二獲獎人。

55歲羅菀慈自1996年起投入宜蘭水土保持工作，累積32年資歷，擔任幕後重要協調角色，推動多項具體政策，除創立宜蘭縣水保服務團，奠定技師駐點與行動服務並行的雙軌制度，還將「行動水保車」開進各鄉鎮，服務逾1700人次，宣導水保重要性。

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宜蘭水保服務團技師專業團隊，也在羅菀慈帶領下，4度拿到全國績優殊榮，她目前還協助推動數位治理、簡化行政程序、提升山坡地旅宿安全體檢等，致力水保的用心程度，榮獲農業部農村發展及水土保持署「個人深耕貢獻獎」，預計10月赴中央領獎。

羅菀慈說，感謝縣府及各團隊協助，讓她能夠順利執行溝通協調工作，完成每一項水保業務，回憶梅姬颱風重創宜蘭，蘇澳民宅遭侵害，更有民眾被活埋，當時除勘災，也投入復原工作，未來期望繼續透過自身力量，完善所有防災、治理任務，降低危害。

另外，宜蘭縣山坡地占全縣土地總面積約87％，水資處也榮獲此次全國山坡地保育管理績效第一名，同時獲頒「激勵獎」、「績優水土保持服務團」等多項殊榮。水土保持科長陳俊宏說，近年除主動出擊，更以無人機精進查報取締，找出民眾未申請逕自違規開發行為。

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