山友哀嚎 北大武山步道受損嚴重 封閉至12月31日

北大武山步道0.45k崩塌情形。（林業及自然保育署屏東分署提供）

2025/08/06 14:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕北大武山步道受到0728西南氣流豪雨影響，多處塌陷，林業及自然保育署屏東分署今（6）日宣布，將延長暫停開放至今（2025）年12月31日；山友哀嚎「今年不知已經倒團幾次了！」。

農業部林業及自然保育署屏東分署今說明，北大武山步道勘災結果顯示，已造成約0.45k、約0.55k、約0.65k、約2.45k、約6.1k多處塌陷，約1.5 km處棧橋遭落石砸損，約2.6k路基流失、路幅縮減等多處災損，加上目前聯外產業道路部分路基掏空，原預估暫停開放至本（8）月10日，將延長暫停開放至12月31日，已繳費的住宿民眾可至申請山屋系統申請全額退費。

請繼續往下閱讀...

此外，屏東分署所轄的六義山步道、靈山步道、雙溪樹木園步道、石門山步道、高士佛步道等即日起重新開放，其他步道，例如浸水營步道西段因大漢林道部分路段坍塌，預計俟道路搶通後再進入檢視確認。考量近期山區土壤含水量仍高，後續恐仍有落石、坍方及倒木風險，仍建請民眾短期內儘量避免前往山區活動。

屏東分署建議民眾於行程前務必密切關注氣象與官方公告動態，至台灣山林悠遊網查詢相關森林育樂場域開放動態，並落實無痕山林守則，在行前做好充分的規劃與準備，以維自身安全。

北大武山步道0.65k崩塌。（林業及自然保育署屏東分署提供）

北大武山步道6.1k崩塌情形。（林業及自然保育署屏東分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法