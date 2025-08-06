台灣寬頻停播Discovery等4頻道 消基會憂NCC無法開會影響民生

台灣寬頻（TBC）昨日突在相關頻道發布跑馬燈，宣布8月6日6時起停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等頻道，並以另4個頻道取代。（資料照）

2025/08/06 13:57

〔記者林志怡／台北報導〕台灣寬頻（TBC）昨日突在相關頻道發布跑馬燈，宣布8月6日6時起停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等頻道，並以另4個頻道取代，消基會董事長鄧惟中認為，TBC已經申請頻道變更很長一段時間，雖業者確有處理不當之處，但整件事情的元兇還是要歸因於國家通訊傳播委員會（NCC）無法正常運作，也呼籲立法院以民生為念，儘快討論NCC委員人選。

TBC共有5家獨立系統業者，用戶數達62萬2652戶，佔有率14.36%。NCC指出，TBC於前年11月向NCC提出Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等4頻道變更，經過資料補充與調處後，沒有特別結果，後續因為NCC委員會無法成立，未能繼續審議。

請繼續往下閱讀...

但NCC強調，基本頻道變更是許可制，只要沒經過許可就會觸犯法令，與審理期間無關，今早已經請業者到會陳述完畢，後續將依法查處，並完成相關行政流程簽報。

對於這次TBC突然變更頻道、可能影響62.2萬家戶，鄧惟中直言，雖這次事件涉及兩大集團之間的商業糾葛，TBC處理也有不妥之處，但TBC提出頻道變更申請已經經過很長一段時間，後來又遇上主管機關無法運作，「這件事不能完全歸咎於業者。」

鄧惟中認為，TBC這次壓線預告消費者，有「先斬後奏」的味道，作法不值得鼓勵，也有處理上不夠積極、損害消費者權益的疑慮，但以往遇到此類情況，至少還有完整的NCC架構可以管理。

NCC組織法於去年修正通過後，NCC委員人數始終不足半數，也無法依法召開會議，鄧惟中說，這次事件其實就是NCC委員人數不足、無法開會，進而影響業者頻道變更，讓消費者「掃到颱風尾」的實例之一，「這已經是政治問題，不全然是民生議題！」

鄧惟中擔憂，如果NCC委員人數不足、NCC組織法的解釋方式無法更改，讓NCC委員會無法開會的情況下持續下去，最終影響的將是一般普羅大眾，希望立法院諸公還是要以民生為念，不要只顧政治攻防，導致民生受到衝擊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法