為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣寬頻停播Discovery等4頻道 消基會憂NCC無法開會影響民生

    台灣寬頻（TBC）昨日突在相關頻道發布跑馬燈，宣布8月6日6時起停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等頻道，並以另4個頻道取代。（資料照）

    台灣寬頻（TBC）昨日突在相關頻道發布跑馬燈，宣布8月6日6時起停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等頻道，並以另4個頻道取代。（資料照）

    2025/08/06 13:57

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣寬頻（TBC）昨日突在相關頻道發布跑馬燈，宣布8月6日6時起停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等頻道，並以另4個頻道取代，消基會董事長鄧惟中認為，TBC已經申請頻道變更很長一段時間，雖業者確有處理不當之處，但整件事情的元兇還是要歸因於國家通訊傳播委員會（NCC）無法正常運作，也呼籲立法院以民生為念，儘快討論NCC委員人選。

    TBC共有5家獨立系統業者，用戶數達62萬2652戶，佔有率14.36%。NCC指出，TBC於前年11月向NCC提出Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等4頻道變更，經過資料補充與調處後，沒有特別結果，後續因為NCC委員會無法成立，未能繼續審議。

    但NCC強調，基本頻道變更是許可制，只要沒經過許可就會觸犯法令，與審理期間無關，今早已經請業者到會陳述完畢，後續將依法查處，並完成相關行政流程簽報。

    對於這次TBC突然變更頻道、可能影響62.2萬家戶，鄧惟中直言，雖這次事件涉及兩大集團之間的商業糾葛，TBC處理也有不妥之處，但TBC提出頻道變更申請已經經過很長一段時間，後來又遇上主管機關無法運作，「這件事不能完全歸咎於業者。」

    鄧惟中認為，TBC這次壓線預告消費者，有「先斬後奏」的味道，作法不值得鼓勵，也有處理上不夠積極、損害消費者權益的疑慮，但以往遇到此類情況，至少還有完整的NCC架構可以管理。

    NCC組織法於去年修正通過後，NCC委員人數始終不足半數，也無法依法召開會議，鄧惟中說，這次事件其實就是NCC委員人數不足、無法開會，進而影響業者頻道變更，讓消費者「掃到颱風尾」的實例之一，「這已經是政治問題，不全然是民生議題！」

    鄧惟中擔憂，如果NCC委員人數不足、NCC組織法的解釋方式無法更改，讓NCC委員會無法開會的情況下持續下去，最終影響的將是一般普羅大眾，希望立法院諸公還是要以民生為念，不要只顧政治攻防，導致民生受到衝擊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播