竹市龍山公園水壓過大玩沙孩童滿身濕 市府會勘調整

新竹市龍山公園內的水龍頭因水壓不穩，導致孩童沙坑遊戲後清洗噴得滿身濕，市議員劉彥伶籲市府趕緊改善及更換成傳統水龍頭。（劉彥伶提供）

2025/08/06 14:11

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市龍山公園去年完工啟用後，是里內親子休閒遊憩的好去處，市議員劉彥伶接獲民眾陳情指出，龍山公園內的水龍頭不僅按壓困難，更因水壓過大，不少孩童在沙坑遊戲後清洗時被噴濺全身濕，原本只是要洗手，卻搞得全身髒污。對此，市府表示，已會勘並進行水壓調整，有關水龍頭按壓困難及更換，將研議優化方案。

劉彥伶說，龍山公園的水龍頭不僅按壓困難，因使用省水的水龍頭，出水時間只有5秒，導致使用者還沒洗完手水就停了；加上水壓過大，水花四濺，不少孩童在沙坑遊戲後清洗時，全身衣褲被濺濕，越洗越髒，而這樣的水龍頭很難使用，根本不適合擺在公園使用，希望市府更換傳統式的出水水龍頭或調整水壓與出水量。另水龍頭下方也因長期洗沙子導致噴濺狀況更嚴重，排水處下方堆積大量細沙，已覆蓋原有的石頭，排水功能恐受影響，整個公園顯得潮濕凌亂。

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她要求市府趕緊調整水龍頭水壓，並增加出水的時間，減緩噴濺；且要定期清理排水口的淤沙，避免長時間累積影響排水功能與周邊環境整潔；離沙坑較遠處的水龍頭，並研議更換成傳統式的水龍頭，減少因水壓過大噴濺孩童問題發生。

市府工務處表示，公園及觀光區設施維護管理中心已會同議員、里長及相關單位會勘，針對問題逐一檢視與處理，會勘當天也進行水壓調整、增設部分水管及清理淤砂等改善措施，讓水流更加穩定且符合使用需求。同時會研議優化方案，包括更換為友善式的水龍頭，減少水花外濺等情形。

新竹市龍山公園內的水龍頭因水壓不穩，導致孩童沙坑遊戲後清洗噴得滿身濕，市議員劉彥伶籲市府趕緊改善及更換成傳統水龍頭。（劉彥伶提供）

新竹市龍山公園內的水龍頭因水壓不穩，導致孩童沙坑遊戲後清洗噴得滿身濕，市議員劉彥伶籲市府趕緊改善及更換成傳統水龍頭。（劉彥伶提供）

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