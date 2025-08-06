桃園69元便當「排骨+配菜超貧瘠」 苦主一看傻眼

近來有網友抱怨，他前往桃園市八德區一間新開幕的便當店消費，購買店家主打的69元排骨便當，未料便當內的3樣配菜不僅沒裝滿，主菜排骨更是又少又薄。（圖擷取自「爆怨公社」臉書社團）

2025/08/06 14:51

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到物價上漲等因素影響，不少外食族伙食費大增，對於還維持銅板價的店家資訊，總會更加關注。然而近來有網友抱怨，他前往桃園市八德區1間新開幕的便當店消費，購買店家主打的69元排骨便當，未料便當內的3樣配菜不僅沒裝滿，主菜排骨更是又少又薄，氣得他將畫面PO到網上，引發各界熱烈討論。

據悉，有網友日前在臉書社團「爆怨公社 」分享一張照片，只見紅色盒裝的便當內，裝著白飯、1份主菜排骨以及3樣配菜，然而排骨份量十分乾扁，還被被切成零散的3塊，配菜雖有榨菜、海帶與豆干，但都沒有被裝滿，甚至幾乎可以看到盒底，「這樣69元！白飯還是薄薄的一層，老闆親手打包好的，是便當盒太大還是？」

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該文一出，立即在網上引起眾人關注，「低卡健康餐」、「邊角料便當」、「好淒涼的便當」、「便宜不能治百病」、「可能是DIY御飯糰」、「這是（瘦身餐？）」、「看照片我以為這是剩飯」、「這照片看起來像是被吃過」、「老闆讓你吃出法國料理的FU」、「其實把飯糰展開就是這樣，所以這就是一個比較貴的開放式飯糰」。

另有部分網友質疑原PO的照片真實性，懷疑他涉嫌擺拍汙衊店家，但隨即釣出許多前往原PO買便當的店家朝聖的民眾留言，證實原PO的發文內容不假，不過根據他們附上的照片顯示，店家目前主菜有多給1根香腸，「絕對不是擺拍，因為我家去買也一樣」、「真的不是擺拍，這間店在我娘家附近……買一次以後拒絕再買」。

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